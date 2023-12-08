Ложь, подлость, глупость: живучая армянская традиция мелких провокаций

Автор: Акпер Гасанов

Нужно обладать каким-то особым "талантом", чтобы умудриться обесценить собственную же подпись буквально на следующий день после того, как она была поставлена под важным документом. Увы, мы снова видим, что в Ереване готовы демонстрировать миру этот свой "талант". Сразу после того, как имело место совместное заявление Администрации Президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Республики Армения.

Напомню, что начиналось оно со слов о том, что стороны разделяют мнение о том, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, стороны сделали конкретные шаги навстречу друг другу, включая освобождение военнослужащих. Никаких посредников, при этом, в данном случае не было, стороны договорились обо всем напрямую.

И что вы думаете?

"Неудивительно, что партия "Дашнакцутюн" видит опасность в двустороннем формате регулирования отношений с Азербайджаном"

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Cоответствующий пост опубликовал заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян на своей странице в Facebook.

"По мнению дашнаков, Армения должна вести опосредованный диалог с Азербайджаном и Турцией для того, чтобы посредник в первую очередь продвигал свои интересы, оставляя Армению в подвешенном состоянии", - изрек он.

Он подчеркнул, что ожидать чего-то иного от этой группы, которая служит иностранным интересам, было бы, по меньшей мере, наивно. Осталось теперь уточнить, интересы какого именно государства отстаивают дашнаки. Они, как известно, успели и теракты в разных странах мира, в свое время совершить. Плюс, АРФД "Дашнакцутюн" является членом Социнтерна, если что. К позору самого Социнтерна, конечно.

В общем, Чахоян был прав в оценке сущности дашнаков. Но тут нарисовался председатель постоянной Комиссии парламента Армении по внешним отношениям, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Саркис Ханданян.

"Армения подпишет мирный договор в то время, когда будет уверена, что это будет во благо Армении, мира и стабильности региона", - изрек он, чем дезавуировал спикера НС РА Алена Симоняна, который божился, что мирный договор может быть подписан в самое ближайшее время.

Получается, что в реальности, руководство РА все же опасается делать последний, самый важный шаг и подписывать мирный договор с Азербайджаном, снова прячась за общими фразами и спекулятивными формулировками? Но это было еще не все.

"Армения настаивает на том, чтобы Азербайджан подтвердил свою приверженность признанию территориальной целостности Армении", - подчеркнул Ханданян.

Это говорит представитель страны, которая до сих пор держит под оккупацией 8 азербайджанских сел, вопреки многочисленным заявлениям руководства РА о признании территориальной целостности нашего государства! Неужели вернуть их руководству РА тоже дашнаки мешают?! Или все же дело в том, что руководство РА тоже очень сильно зависит от третьих стран, которые не хотят установления мира в регионе, опасаясь потерять возможность продвигать на Южном Кавказе свои интересы?

Кроме того, руководство Азербайджана не раз заявляло об отсутствии территориальных претензий к Армении. Именно официальный Баку настаивал и продолжает настаивать на скорейшем подписании мирного договора. И то, что 30 ноября, в рамках работы госкомиссий по вопросам демаркации границы состоялась встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна - еще одно доказательство тому.

Но, Ханданян решил не нарушать древнюю армянскую традицию и перевернул все с ног на голову. После чего, имела место заранее подготовленная провокация. Прозвучал "нужный" руководству РА вопрос от журналиста о том, повлияло ли международное давление на руководство нашей страны, не в связи с этим ли оно пошло проявление доброй воли?

Казалось, бы более нелепого вопроса и ждать не стоило. Хотя бы потому, что в совместном заявлении Администрация Президента Азербайджана и Аппарат премьер-министра Республики Армения все было четко прописано. Там не было ни слова про третьи страны. И сами договоренности, что особо важно, были достигнуты без каких-либо посредников, в результате двустороннего общения.

Но что делает Ханданян? Он продолжает жалкий, примитивный, заранее срежиссированный спектакль, явно нацеленный на внутреннюю армянскую аудиторию.

"Конечно, мы не можем этого исключать, возможно, давление оказало очень важное влияние на процесс. Если Азербайджан продолжит вести себя деструктивно в ходе переговоров, мы продолжим призывать международных партнеров и стороны, взявшие на себя ответственность и желание выступить посредниками в переговорах, оказывать давление на Баку", - изрек Ханданян.

Сказать, что это было лживо, мелко и подло - ничего не сказать. Ханданян прекрасно знает, что никто и никогда не добивался успеха, выбирая язык ультиматумов в диалоге с официальным Баку. Он прекрасно знает и о том, что все три страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ были против решения армяно-азербайджанского конфликта военным путем, но политическая воля Президента Азербайджана Ильхама Алиева обнулила их желания и планы.

Ханданян прекрасно знает, что будь воля той же Франции, к примеру, азербайджанские земли, до сих пор находились бы под оккупацией. Но Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, наш триколор развевается и в Шуше, и в Ханкенди. И Никол Пашинян, который ранее горлопанил, что "Карабах - это Армения и точка", ныне безостановочно заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана.

Так что, наша страна добилась исторической победы, вопреки истошным выкрикам Пашиняна и планам как дашнаков и мирового армянства, так и мировых держав. И то, что Азербайджан демонстрирует готовность к миру, к развитию региона - это признак силы нашей страны. Но, увы, в Ереване находятся те, кто готов и сейчас, когда появился реальный шанс на подписание мирного договора, осуществлять мелкие и жалкие провокации. Это далеко не тот "талант", которым армянская сторона могла бы гордиться.