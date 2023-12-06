Что "Айкве", что "Вай мэ!": напрасные потуги армянских "реваншистов"

Автор: Акпер Гасанов

Армянские депутаты на заседании Национального Собрания РА 5 декабря не включили законопроект, разработанный общественно-политической инициативой "Айакве", и предусматривающий "криминализацию любых действий от имени Республики Армения, признающих Карабах частью другого государства и принижающих значение "геноцида армян", в повестку очередной парламентской четырехдневки".

Накануне данная законодательная инициатива получила отрицательное заключение постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам. Против включения законопроекта в повестку НС выступили депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Собственно, поступить иначе они просто не могли. Ибо, премьер-министр РА Никол Пашинян неоднократно письменно и устно заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

То же самое, замечу, недавно заявил и спикер НС Ален Симонян. Противоречить им у депутатов НС от правящей партии "Гражданский договор" рука не поднялась. Хотя обвинения в их адрес доносились очень громкие. "До 6 октября 2022 года ни один официальный представитель Армении ни одним документом или устным заявлением не признавал Нагорный Карабах частью Азербайджана", об этом в Национальном Собрании РА во время обсуждения законопроекта, разработанного общественно-политической инициативой "Айакве", заявил вчера секретарь парламентской фракции оппозиционного блока "Армения", дашнак Арцвик Минасян, обращаясь именно к депутатам от правящей партии "Гражданский договор".

Ерунду он, конечно, сморозил. Хотел, наверное, сыграть , как на свадьбе. Но получилось, как на похоронах. Напомню, что лидеры Азербайджана и Армении 6 октября прошлого года встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Евросовета Шарлем Мишелем на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге. И в столице Чехии Никол Пашинян вынужден был заявить о признании территориальной целостности Азербайджана в полном объеме.

Именно вынужден был, опровергая свои прежние крики в центре Еревана о том, что "Карабах-это Армения и точка". Азербайджан к тому моменту уже одержал историческую победу в 44-дневной войне, вынудив все того же Пашиняна подписаться под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. После чего с его стороны было бы нелепо заявлять о непризнании территориальной целостности нашей страны.

Пашинян понимал, что скажи он такое, освобожденные территории Азербайджана под контроль армянской стороны не перейдут, зато у нашей страны появится основание утверждать, что армянская сторона провоцирует новую войну, последствия которой будут для РА просто катастрофическими. Да и покровители РА, в первую очередь Франция посоветовали Пашиняну поиграть в "миролюбие". Вот он и сделал в Праге свое известное заявление.

Это была очередная дипломатическая победа Азербайджана. Причем, одержанная в присутствии президента Франции Макрона, который прилетел в столицу Чехии, дабы поддержать Никола Воваевича. Но этот тандем оказался бессилен перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который блестяще дипломатически оформил военную победу нашей страны над РА. Такова история, о которой, конечно же, знает дашнак Арцвик Минасян.

Но он играет отведенную ему роль "реваншиста". И в рамках этой игры, он произнес очередную примитивную чушь о том, что "территориальная целостность Азербайджана не должна была иметь и до прихода к власти "Гражданского договора" не имела абсолютно ничего общего "с правом народа Нагорного Карабаха на самоопределение". То есть, он намекает на то, что в период правления "карабахского клана" РА отрицала территориальную целостность нашей страны.

Это было признание дашнаком обоснованности действий Азербайджана по силовому восстановлению своей территориальной целостности, которую до 44-дневной войны не признавала и нынешняя армянская власть. Только военная мощь и блестяще реализованная стратегия Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева кардинально и окончательно изменили ситуацию. Азербайджан освободил Шушу и иные наши земли, вынудив официальный Ереван, а также страны, покровительствующие РА, смириться с новой реальностью.

Так что, все речи дашнака Минасяна- это часть армянской внутриполитической разборки. Которая не имеет к армяно-азербайджанскому конфликту никакого отношения. Этот вопрос окончательно решен. И никакие инициативы "Айкве" или "Вай мэ!", никакие вопли дашнаков в НС РА, никакие провокации французского Сената и лично президента Франции Макрона, как и разного рода американских конгрессменов и сенаторов, ничего не изменят. Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак!