По стопам гитлеровской Германии: как пытаются защитить диверсанта Восканяна

Автор: Акпер Гасанов

"Я выполнял данные мне поручения. Пожалейте меня", - эту фразу сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда, где под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова проходит процесс над членом разведывательно-диверсионной группы вооруженных сил Армении, Восканяном Гагиком Ашотовичем, произнес сам подсудимый.

Что о нем известно? То, что Восканян родился в 1983 году в Ереване, холост, имеет среднее образование, прописан по адресу Ереван, улица Давтатиш, квартал 17. То есть, никаких вариантов, чтобы называться "коренным жителем Карабаха, мирным крестьянином" у него просто нет. Гагик оказался армянским засланцем, диверсантом. И прибыл он на нашу землю убивать азербайджанцев.

Насколько велик список совершенных им преступлений мы все еще узнаем в ходе судебных слушаний. Но фактом уже является то, что в момент задержания, а произошло оно 16 августа этого года в уже три года как освобожденном Кяльбаджаре, Восканян был ранен. Что он потерял на нашей земле в августе текущего года- вопрос риторический. Ему был дан приказ и он готовился его выполнить.

Выполнить, в тот конкретный момент, поручение не удалось. В момент задержания Восканян уже был ранен. При этом, при нем были обнаружены пулемет РПК, боеприпасы и военное снаряжение. То есть, диверсант собирался воевать и дальше, будь у него такие возможности, не возьми его наши военнослужащие в плен. И не удивительно, что в своих первоначальных заявлениях Г.Восканян признал свое участие в 44-дневной войне.

Перечисляю все это для того, чтобы указать на бесперспективность защиты этого диверсанта с армянской стороны. В СМИ РА, кстати, уже поднялась ожидаемая волна возмущения. Звучат шаблонные утверждения о том, что суд над Восканяном не будет честным. Уверен, что вскоре к этому хору голосов присоединятся и представители официального Еревана, коим нужно демонстрировать своим гражданам хоть какую-то активность.

Плюс, наверняка заголосят различные французские мадам и мсье, разной степени ангажированности со стороны армянской диаспоры. Сенат Франции, как видим, снова себя проявил во всем убожестве. Он рекомендовал властям страны рассмотреть вопрос поставок Армении наступательного вооружения. Речь идет о о поставке артиллерийских систем CAESAR. Так что не удивлюсь, если кто-то из подписавших все это, начнет верещать о важности освобождения диверсанта Восканяна.

Не исключаю я также воплей и из США. Там ведь тоже, в Сенате и Конгрессе, есть нехилая группа сторонников Армении и карабахских сепаратистов. Один Боб Менендес с его армянской женой, чего стоят армянским спонсорам! Даже сейчас, находясь под серьезными обвинениями в коррумпированности и в работе на спецслужбы иной страны, Менендес продолжает быть верным делу отстаивания армянских интересов.

Так что, он тоже, скорее всего, что-то ляпнет в защиту диверсанта Восканяна. И не только он. Не удивлюсь, если все эти, управляемые из единого центра, "правозащитные" организации тоже попробуют защитить Гагика Ашотовича. Понятное дело, что проку от этих их воплей не будет никакого. Но когда их всех интересовал конечный результат?! Им важен процесс, дающий возможность напомнить о себе.

Армянская сторона и их покровители вовсе не стремятся изобретать заново велосипед. Точно так же, после окончания Второй мировой войны была придумана легенда о "чистом вермахте". Суть легенды состояла в том, чтобы насадить лживую версию о непричастности командования и служащих вооружённых сил Германии (вермахта) к Холокосту и другим военным преступлениям во время Второй мировой войны, и в частности на Восточном фронте.

Мол, немецкая офицерская каста и исполнители военных приказов якобы не разделяли идеологию Гитлера. Таким образом командование вермахта старалось переложить всю ответственность на СС и другие нацистские военизированные организации, обвиняя их в том, что именно они использовали запрещённые и преступные методы ведения войны. Подобные лживые взгляды получили распространение после Второй мировой войны, главным образом, в странах Европы и США.

Сейчас мы видим, что Армения, которая виновна в оккупации 20% территорий Азербайджана, в Геноциде против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, в разрушении и грабеже мирных азербайджанских городов всячески пытается предстать едва ли не в роли жертвы. И им в этом помогают США, Франция и ряд иных стран, преследующих свои цели. В рамках реализации которых и бывших лидеров карабахской хунты призывают отпустить на свободу и армянского диверсанта Восканяна едва ли не героем и мучеником называют. Даже после того, как он сам, явно следуя примеру многих плененных немецких солдат и офицеров, признавал свою вину, говоря, что всего-лишь выполнял отданный ему приказ.