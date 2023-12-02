Слова правды от Эдмондо Чириелли: справедливая оценка действий Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли - честный и порядочный человек. Это, к сожалению, большая редкость в мире современной политики. Засилие совершенно случайных, ангажированных дилетантов и популистов - вот реалии наших дней. Собственно, именно поэтому мы видим девальвацию многих, казалось бы, незыблемых основ.

Тем приятнее видеть, что есть еще те, кто готов говорить правду, отстаивать истину. И мы все благодарны Эдмондо Чириелли, который в интервью ведущему изданию Formiche прокомментировал процессы, происходящие на Южном Кавказе и ответил на несправедливые и необоснованные призывы члена Европарламента от итальянской оппозиционной партии "Движение 5 звезд" Фабио Массимо Кастальдо, адресованные должностным лицам Европейского союза и Европарламента.

Заместитель министра иностранных дел Италии ответил, что этот шаг рискует подорвать достигнутые до сих пор мирные соглашения, и что это худший способ вмешаться в дела, связанные с малоизвестными для них событиями, как с точки зрения истории, так и международных отношений. По его словам, Европа и Италия должны работать особым образом, чтобы создать атмосферу смягчения между Азербайджаном и Арменией.

Это были мудрые слова человека, чувствующего суть происходящих процессов и опасности, исходящие от сил, привыкших погружать тот или иной регион мира в состояние управляемого хаоса. Вот и в связи с обвинениями Кастальдо, который позволил себе применение слов "нападение азербайджанцев", говоря о проведенной 19-20 сентября этого года антитеррористических локальных мероприятий, Чириелли сказал, что для такой формулировки нет ни политических, ни военных оценок, поэтому это безумие.

Он прав. Даже попытки Армении и Франции протащить через Совет Безопасности ООН антиазербайджанскую резолюцию, закончились провалом. Да и не могло быть иначе! Ведь, антитеррористическая операция была проведена на признанных всем миром, в том числе и Италией, территориях Азербайджана. Более того, даже премьер-министр РА Никол Пашинян устно и письменно признал территориальную целостность Азербайджана, включая карабахский экономический регион и анклавы.

На этом фоне просто нелепо звучат попытки новоявленных адвокатов Армении, которая более четверти века держала 20% территории Азербайджана под оккупацией, игнорируя резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Им всем, в том числе и члену Европарламента от итальянской оппозиционной партии "Движение 5 звезд" Фабио Массимо Кастальдо, нужно вспомнить о тех разрушениях наших земель, в которых виновата Армения.

Огромное число азербайджанских городов и сел были стерты с лица земли. А некогда цветущий Агдам был превращен в "Кавказскую Хиросиму". Кастальдо, прежде, чем обвинять нашу страну в несуществующих преступлениях, имело бы смысл приехать в Агдам и своими глазами все увидеть. Ему также следовало посетить все освобожденные территории, чтобы понять весь ужас, что принесла армянская оккупация.

А еще, ему следовало бы посетить Гянджу, Барду, Мингячевир, по которым, в ходе 44-дневной войны, по приказу Никола Пашиняна, наносились ракетные удары, которые унесли жизни наших стариков, женщин, детей. Армения не только не понесла наказания за эти преступления, ее даже не обвиняют в них! В том же Европарламенте на сей счет не было сказано ровным счетом ничего.

К счастью, мы услышали и голос правды. E.Чириелли четко указал на то, что Азербайджан никогда не предпринимал действий против территории Армении, это известный факт, подтвержденный независимыми комиссиями ООН. Заместитель министра иностранных дел Италии заявил, что произошедшая миграция была спровоцирована не азербайджанскими войсками, а сепаратистами, проводившими репрессии в регионе, и целью сепаратистов было создать дополнительный повод для напряженности.

А еще он добавил, что, к сожалению, в Европе всегда были те, кто разжигал армянский реваншизм и армянский национализм, вводя Ереван в заблуждение в вопросах, объективно не предусмотренных международным правом. Это тоже правда. И речь идет, прежде всего, о Франции, которая беззастенчиво использует РА для того, чтобы закрепиться регионе. Но все эти попытки заканчиваются провалом.

Потому, что во главе Азербайджана стоит блестящий стратег, Президент Ильхам Алиев, который доказал способность достигать исторических побед, вопреки сопротивлению ведущих мировых держав. Вот и E.Чириелли подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является очень прагматичным лидером, и наша страна категорически исключает любые шаги, противоречащие международному праву. Это были слова правды, сказанные порядочным человеком.