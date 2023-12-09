https://news.day.az/politics/1620689.html ЦИК Азербайджана назвал дату подачи документов для регистрации кандидата в президенты
ЦИК Азербайджана назвал дату подачи документов для регистрации кандидата в президенты
В Азербайджане обнародовали дату представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов в президенты.
Как передает в субботу Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном ЦИК.
Сообщается, что кандидат в президенты, доверенный представитель политической партии, блока политических партий должен представить необходимые избирательные документы в ЦИК с 19 декабря 2023 года по 8 января 2024 года к 18:00.
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