ЦИК Азербайджана назвал дату подачи документов для регистрации кандидата в президенты

В Азербайджане обнародовали дату представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов в президенты.

Как передает в субботу Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном ЦИК.

Сообщается, что кандидат в президенты, доверенный представитель политической партии, блока политических партий должен представить необходимые избирательные документы в ЦИК с 19 декабря 2023 года по 8 января 2024 года к 18:00.

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