Проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе

Подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, а также вопросы организации и ведения службы войск.

Об этом было сказано на заседании коллегии министерства обороны Азербайджана, сообщает Day.Az.

Выступившие рассказали о мерах, реализованных в области армейского строительства в 2023 году в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева, а также о проделанной работе по повышению боеспособности личного состава и улучшению социально-бытовых условий.

Было отмечено, что анализ служебно-боевой деятельности азербайджанской армии в нынешнем году свидетельствует о положительном влиянии учений на повышение боеспособности войск и профессионализма личного состава.

До внимания участников заседания были доведены достижения в области повышения возможностей и способностей войск, оперативной и боевой подготовки, службы разведки, комплектования профессиональными кадрами и в других областях.

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