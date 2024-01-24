Европа не знает, чего хочет Армения. Или не желает знать?

Автор: Лейла Таривердиева

Мы все больше убеждаемся, что европейские чиновники, высказываясь относительно нашего региона, в реальности не имеют представления о том, о чем говорят. Они не знают, что происходит, а тем более, где начало и причины тех процессов, что наблюдаются сегодня. А самое печальное, что они даже не хотят этого знать. По отношению высокопоставленных лиц евроструктур к Азербайджану можно судить также об их авторитете и значимости занимаемых ими позиций. Политик, от которого что-то реально зависит и слово которого что-то значит, не станет делать заявлений, все не обдумав, и выдвигать требования, зная, что они не будут выполнены, а только усложнят дело.

Пост главы европейской дипломатии, на первый взгляд, кажется очень солидным и значимым. Кажется, что занимать его может только чрезвычайно ответственный дипломат, взвешивающий каждое слово и знающий, о чем говорит. Но это только на первый взгляд. На второй же становится ясно, что все совсем не так. В чем нас еще раз убедил Жозеп Боррель. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности обвинил Азербайджан в территориальных претензиях к Армении и пригрозил серьезными последствиями для Баку в отношениях с Евросоюзом.

Вот так вот запросто разбрасываться словами - это явный признак либо некомпетентности господина Борреля, либо опереточности занимаемого им поста. Независимо от личных политических предпочтений и симпатий к Макрону, глава дипломатии Евросоюза должен был сто раз взвесить каждое слово. Тем более, что речь идет о конфликтной ситуации, которую ЕС просто мечтает разрешить миром. Боррель и прочие в аппарате Евросоюза воспринимают заявления Президента Азербайджана только в переводе и интерпретации армянского Зомбиленда. Если завтра армянские шептуны нашепчут старику Боррелю, что Баку купил атомную бомбу и нацелил ее на Брюссель, он, не задумываясь, ухватится за эту сенсацию".

Мы уже устали говорить о том, что Азербайджан не имеет никаких территориальных претензий к соседям, в том числе к Армении. Независимо от событий совсем недавней истории, мы чтим международное право, а оно признает соседнюю страну именно в таких границах. Но это не лишает нас права требовать возвращения наших соплеменников на земли предков в Армению. Это не называется территориальной претензией. Не является таковой и идея Зангезурского коридора. Армяне и их новые покровители закрутили безобразную интригу вокруг простого вопроса. И страдает от того, что он все еще не решен, только сама Армения.

Западные партнеры перешли все границы в поддержке Еревана. Ни о какой дипломатии речи уже нет - открытые угрозы, провокации, клевета. Что выигрывает от этого Макрон? Ничего. Армения - тоже по нулям. Евросоюз? Тут ситуация вообще непонятная. Структуры СЕ и ЕС упорно ставят себя в неловкое положение. Ведь каждое проигнорированное Азербайджаном заявление, требование или решение это удар по имиджу и авторитету Европы. Она не может навязать Баку свою волю и от этого приходит во все большую ярость. Это хорошо заметно по поведению президента Франции или же по представлению, затеянному в ПАСЕ. Не существует механизмов, способных раздавить волю суверенного государства, действующего исключительно в правовом поле. С какой стороны не подойди, ухватиться не за что - каждый шаг Азербайджана подкреплен международным правом.

А вот об Армении этого не скажешь. Как назвать, например, откровенные притязания на земли соседнего государства, прописанные в армянской конституции? Немало стран претендуют на чужие земли, но Армения, получив вожделенную независимость, закрепила эти претензии конституционным путем. Эти положения разукрашивают и Декларацию о независимости. Имея на руках такие откровенные факты против Армении, странно обвинять Азербайджан, строя обвинения на домыслах. Макрону, Боррелю и кому-то там еще показалось, что в словах главы Азербайджана есть угроза территориальной целостности Армении? Можем успокоить - это глюки. А вот откровенные территориальные претензии Армении на земли Азербайджана это реальность. Да армяне и не пытаются скрывать, лишний раз ставя своих покровителей в, пардон, идиотское положение.

Мы уже приводили наглядные цитаты ранее, но стоит еще раз напомнить их. Итак, в Декларации о независимости Армении записано: "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении... претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха"... ПРОВОЗГЛАШАЕТ: Начало процесса утверждения независимой государственности". В тексте Декларации упомянута также "Западная Армения", то есть территории Турции. Мило, не правда ли? Что касается конституции, то в преамбуле указано, что "армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков..." и все в таком духе.

"Свободолюбивые предки" нынешних армян, видимо, не хотели покоя для армянского народа. Ведь каждому понятно, что пока в основополагающих документах Армении есть такие пункты, армянский народ обречен жить на чемоданах. Не всегда у него будут способные сдерживать его нездоровые порывы лидеры вроде Никола Пашиняна, а само армянское общество в общей массе очень подвержено националистическому гипнозу. В нынешних реалиях попытки реализовать заветы "свободолюбивых предков" закончатся для армян очень серьезными проблемами. Думается, Пашинян это понимает.

На днях Пашинян заявил, что "Республика Армения нуждается в новой конституции. Не конституционных изменений, а новой конституции". Хотя мы не можем утверждать, что принять новую конституцию он призвал из этих- соображений. Возможно, дело тут только в желании вернуть президентское правление и возглавить страну в этом статусе. Незадолго до 44-денвной войны он впервые заговорил о важности новой конституции для Армении. Для чего это так важно, он объяснить не смог, высказался так витиевато и путано, что осталось загадкой, что затеял премьер-министр. В любом случае, дальше слов дело не пошло, потому что Азербайджан растоптал заключающиеся в захвате чужих территорий "фундаментальные принципы армянской государственности и общенациональные цели, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществившей священный завет своих свободолюбивых предков". Все эти заветы и принципы были повержены, а ростки их на азербайджанских землях вырваны с корнем. Претензии на наши земли теперь снова остаются только на бумаге, но для Армении было бы лучше, если бы она ликвидировала их и оттуда.

Хотя, говоря о принятии новой конституции, Пашинян никогда не упоминал территориальных претензий к соседям, его оппоненты и эксперты увидели именно такую цель. Само собой, поднялся крик, мол, премьер собирается закрепить конституционно "утрату арцаха". Пашиняну припомнили его "крамольные" слова об Агрыдаге, когда он указал, что на армянском гербе изображена гора, расположенная на территории другого государства, и это не способствует миру. Сегодня Пашиняна обвиняют в попытках "подогнуть" армянскую конституцию под мирный договор, вместо того, чтобы подстроить мир с Азербайджаном под безобразные и преступные "фундаментальные принципы армянской государственности". Оппозиция убеждена, что Пашиняну нужна новая конституция, чтобы "отредактировать" Декларацию независимости Армении, исключив из нее реваншистские постулаты. Более того, армянские реваншисты считают недопустимым указывать в новой конституции четкие границы и площадь Армении, требуя вместо этого указать, что "Армения в любой момент готова принять в свой состав новые административные территории".

Очень жаль армянского премьера. Никол Пашинян надеется преобразовать Армению из Зомбиленда в нормальное государство. Он, несомненно, хочет, чтобы был заключен мир и чтобы его страна вышла из тупика. Но все это не имеет никакого значения, пока в основополагающих документах армянского государства закреплены претензии на земли Азербайджана. Хотя бы оттуда они должны быть стерты. На большее пока рассчитывать не стоит, потому что проблема слишком застарелая. Мы понимаем, что вытравить токсичную пропаганду из умов целой нации будет очень сложно, на это потребуют годы. Но надо же с чего-то начинать. Армяне должны знать, что то, что находится по другую сторону границы, это ЧУ-ЖО-Е, и тянуть туда ручонки не следует.

Очень бы помогло ускорить этот процесс, если бы покровители Армении и прочие интересанты не подливали масла в огонь, делая провокационные заявления и стараясь казаться большими армянами, чем сами армяне. Было бы просто замечательно, если бы тот же господин Боррель, в следующий раз намереваясь открыть рот по поводу Южного Кавказа, остановился и задумался: а вдруг конфликт между Ереваном и Баку начался не 27 сентября 2020 года?..