Все изменилось – а Армению не предупредили

Автор: Лейла Таривердиева

Армянская идеология очень специфична и не допускает мысли, что есть вещи, которые делать нельзя, как бы не горело и не чесалось. Поэтому мы не сильно удивляемся поступку нациста, устроившего погром памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, а также тому, что его действия не вызвали осуждения у соплеменников. Интересно наблюдать, как тема вандализма плавно перетекла в армянском и проармянском дискурсе в более безопасное и комфортное для соседей русло и была как бы удалена в один клик.

Напомним, что армянский нацист осквернил памятник, потоптал российский флаг и все это связал с отрицанием официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой "этнических чисток" в Азербайджане. Погромив памятник, армянин потребовал, в свою очередь доказательств... блокады Ленинграда.

Что же такого сказала Захарова? На брифинге в МИД, отвечая на вопрос о массовом выезде из Карабаха армян, она заметила: "Хотелось бы предоставления каких-то фактов, если есть хоть какой-то документ какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной. Например, ООН или какой-либо другой организации. Если есть хоть какой-то документ, или какое-нибудь заявление, которое свидетельствовало бы о том, что подобные "этнические чистки" были, будьте добры, предоставьте нам ссылки на этот документ".

В Армении были оскорблены таким подходом до глубины души. Вице-спикер парламента Рубен Рубинян отчитал Захарову, заявив, что ее реакция "болезненна" и "можно было бы проявить больше чуткости в комментариях трагедии, случившейся с союзным народом". И вообще, армяне пережили "геноцид" и все теперь обязаны водить вокруг них хороводы.

Если для еврейского народа Холокост - это трагедия и боль, то для армянства надуманный "геноцид" это что-то вроде медали, которую нацепляют по торжественным случаям и кичатся ею перед соседями. По мнению армянской стороны, миф о "геноциде" - это освобождение от всех грехов. Все обязаны ходить вокруг армянских интересов на цыпочках, не повышать голоса и потакать капризам. И, конечно, воспринимать проблемы армянства как свои собственные. Иначе никак.

Между тем, Захарова права - доказательств "этнических чисток" в Карабахе нет. Армянская сторона ничего не может с этим поделать. Хотя массовики-затейники приложили немало усилий для формирования доказательной базы, жалобные рассказы релокантов на камеры иностранцев не помогли. Армянская сторона явно разочарована и возмущена этой ситуацией, потому что не ожидала. Народ, которому в последние двести лет было принято верить на слово, вдруг оказался в таком непривычном для себя положении. Даже в лояльных армянству международных организациях не рискуют без наличия доказательств обвинять Азербайджан. Звучит лишь традиционная "озабоченность". Но в сценарии никакой озабоченности не было, там было всемирное осуждение Азербайджана, резолюция на уровне ООН, санкции, возможно, ввод международных сил и как вишенка на торте - триумфальное возвращение армян на собственных условиях в Карабах. Разыгрывать представления армянству не привыкать, и все всегда получалось. Но не в этот раз. Все так изменилось, а армянский агитпроп никто не предупредил?

Затевая шоу с "этнической чисткой", армянская пропаганда не приняла во внимание безрезультатность мировой истерики вокруг акции экоактивистов на Лачинской дороге и надуманной "блокады". А зря. Снимать с места сотню тысяч человек, которых в реальности никто не гнал, в расчете хотя бы так раздавить Баку, это был очень необдуманный шаг. Это было преступление против собственного народа, которым идеологи в очередной раз пожертвовали ради создания нового мифа.

Обидевшиеся на Захарову не понимают, почему с них требуют доказательства. Это совершенно новая для армянства ситуация. Никогда раньше такого не было. Зарубежными центрами для армян была написана мифическая история, не опирающаяся на исторические факты. Она всеми принята, а для армян служит оправданием преступлений, совершенных ими за последние столетия в этом регионе. Когда сочинялся и раздувался миф о "геноциде армян", никто тоже никаких доказательств не спрашивал. Та же Российская Федерация признала "геноцид 1915 года"", не имея никаких свидетельств того, что он на самом деле имел место. "Геноцид армян" - это одна из самых грандиозных и преступных фальсификаций прошлого века, над которой с любовью поработали многие державы. И можно понять наших соседей, взбешенных сегодняшней неудачей.

Что поделать, к "хорошему" быстро привыкаешь. Но отвыкать все равно приходится.

Только подумайте - сто тысяч человек были буквально выдернуты из своих домов и перемещены в Армению в целях пропаганды, а все оказалось напрасно. Все пошло не так, как рассчитывалось. Шоу не удалось, а вернуться в том же статусе уже не получится. Ничего уже не будет как было. Сидя в Ханкенди, сепаратистской массе было проще упираться, отвергать законные требования Баку и рассчитывать на внимание зарубежных опекунов. Потому что опекунам армяне как дубинка против Азербайджана были нужны в Карабахе, а зачем они им в Армении? Релокантов уже показали как, пардон, тюленей в цирке всем, кому только возможно, точнее, всем, кто захотел на них посмотреть. Журналисты, священники, сенаторы, конгрессмены, политики, бездельники, блогеры, говорящие головы - за прошедшие месяцы кто только не приехал в Армению выслушать сопливые истории бывших жителей Азербайджана. И где результат? Единственное достижение - решение ПАСЕ, и то поданное совсем под другим соусом.

Рубен Рубинян, кстати, глава армянской делегации в ПАСЕ. Сегодня этот депутат очень горд тем, что имел отношение к "историческому" решению Парламентской Ассамблеи. Хотя объявленной причиной карательных мер против нашей делегации были названы "права человека", Рубинян уверен, что на самом деле Ассамблея так ответила на "агрессивные действия Азербайджана". С высоты своей "победы", армянский вице-спикер снисходительно заявил в интервью журналистам, что Армения, мол, не заинтересована в изоляции Баку от Европы, но Азербайджан надо было наказать. Голосование в ПАСЕ затмило разум армянским депутатам, считающим, что случившееся это их заслуга. На самом же деле они только крошечные винтики в механизме.

Если бы Рубен Рубинян не был просто говорящей головой, он бы понял, насколько несерьезно звучат его слова. Во-первых, Армения никто, чтобы изолировать Азербайджан от Европы. Над этим армянство работает еще с начала 90-х. Если бы это было так просто, то давно уже было бы сделано. Бывают трудные времена, бывают проблемы. Без проблем с партнерами может существовать только такая страна с ущемленным суверенитетом, как Армения. А государству, проводящему независимую политику, никогда не бывает легко. Кроме того, Европа вовсе не заинтересована в изоляции Азербайджана. Скорее, наоборот. Именно поэтому не последовало огульных обвинений в "этнических чистках".

Во-вторых, голосуя за отказ в полномочиях азербайджанской делегации, армянская сторона не понимала, что голосует как раз за изоляцию Азербайджана от Европы? Зачем же Рубен Рубинян жал на кнопочку, если его страна в этом не заинтересована? Вопрос в том, что на самом деле Армения по глупости думает, что изоляция Азербайджана как-то поможет ей решать свои задачи. Но не принимает при этом в расчет географию. Она никогда не будет ни от кого и ни от чего так зависима, как от отношений с Азербайджаном. И в том, чтобы Азербайджан оставался в составе европейских организаций, Армения должна быть заинтересована даже больше Баку.

Надеемся, соседи не потребуют у нас доказательств наших слов?