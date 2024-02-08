Явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане была очень высокой, что является важным показателем активного участия граждан в политической жизни страны.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал член Национальной Ассамблеи (парламент) Бангладеш Рана Мохаммад Сохел, который прибыл в качестве международного наблюдателя на президентские выборы в Азербайджане.

"Вчера мы внимательно следили за избирательным процессом в Азербайджане, от начала до конца, побывав на многих избирательных участках. Это был честный, свободный и прозрачный процесс, который полностью соответствовал нашим ожиданиям", - подчеркнул он.

Рана Мохаммад Сохел упомянул, что явка избирателей на выборах была высокой, граждане пришли на участки и свободно смогли отдать свои голоса без каких-либо помех, демонстрируя жизнерадостное и праздничное настроение.

Он также отметил, что процесс подсчета голосов был также очень прозрачным и методичным, а местные наблюдатели проявили высокий уровень компетентности, строго следуя установленным правилам и процедурам.

"Мы также заметили что избиратели оставались довольными процессом, что также подчеркивает его прозрачность, свободу и справедливость", - добавил он.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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