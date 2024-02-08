ОИС распространила заявление в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Организация исламского сотрудничества (ОИС) распространила заявление в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными президентскими выборами, сообщает в четверг Day.Az.

"По приглашению правительства Азербайджана для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, состоявшимися 7 февраля 2024 года в Азербайджане, была направлена высокопоставленная делегация наблюдателей Генерального секретариата ОИС. Выборы прошли по всей стране. Делегация ОИС наблюдала за всеми тремя этапами выборов - подготовкой перед голосованием, самим голосованием и подсчетом голосов. Делегация также встретилась с соответствующими структурами и партиями и получила информацию о ходе голосования. Подводя итоги мониторинга, делегация ОИС отметила, что избирательный процесс проводился в прозрачных, свободных условиях, с высокой активностью избирателей в реализации их политических и гражданских прав. Генеральный секретарь организации Хиссейн Брахим Таха поздравляет азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов", - говорится в заявлении.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней. Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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