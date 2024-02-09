В Казахстане с большим вдохновением встретили новость о победе Президента Ильхама Алиева на выборах

В Казахстане с большим вдохновением встретили новость о победе на внеочередных президентских выборах действующего Президента Ильхама Алиева с ошеломляющей поддержкой избирателей.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend эксперт, кандидат философских наук, директор центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения Казахстана Айдар Амребаев.

"В первую очередь, хотелось бы поздравить азербайджанский народ с победой Ильхама Алиева на президентских выборах. Это заслуженная, достойная победа. Думаю, что данный результат был вполне ожидаем, так как Президент Ильхам Алиев показал себя эффективным и общепризнанным лидером страны на деле, добившимся возвращения исконных земель Азербайджана, а также внесшего весомый вклад в динамичное социально-экономическое развитие народа Азербайджана. Уверен, что его имя будет вписано золотыми буквами в анналы национальной истории", - отметил он.

Он упомянул, что именно в период руководства Азербайджаном Президента Ильхама Алиева наблюдался и наблюдается расцвет двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Сейчас оба государства являются одними из наиболее инициативных в реализации проекта Союза тюркских государств, связующими узами между народами единого тюркского корня Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Одновременно с этим, в актуальном портфеле реализуемых проектов можно отметить заинтересованную работу руководства наших стран по налаживанию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который позволит нашим государствам стать эффективным транспортно-логистическим хабом между Востоком и Западом", - добавил эксперт.

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