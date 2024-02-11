https://news.day.az/politics/1636433.html ЦИК Азербайджана объявляет окончательные результаты президентских выборов - ФОТО
ЦИК Азербайджана объявляет окончательные результаты президентских выборов - ФОТО
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проводит брифинг.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов объявит окончательные результаты внеочередных президентских выборов.
Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.
За пост президента боролись 7 кандидатов.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли.
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