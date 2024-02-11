ЦИК Азербайджана объявляет окончательные результаты президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проводит брифинг.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов объявит окончательные результаты внеочередных президентских выборов.

Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли.

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