https://news.day.az/politics/1636600.html Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана
Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана
Посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджанской Республике Петер Михалко вызван в министерство иностранных дел.
Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи было еще раз подчеркнуто, что деятельность мониторинговой миссии ЕС в Армении, противоречащая достигнутым предварительным соглашениям, вызывает серьезную озабоченность.
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