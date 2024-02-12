Посол ЕС вызван в МИД Азербайджана

Посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджанской Республике Петер Михалко вызван в министерство иностранных дел.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи было еще раз подчеркнуто, что деятельность мониторинговой миссии ЕС в Армении, противоречащая достигнутым предварительным соглашениям, вызывает серьезную озабоченность.

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