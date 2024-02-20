Глава делегации парламента Грузии направил письмо председателю ПАСЕ в связи с Азербайджаном

Глава делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Гиви Миканадзе направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу в связи с решением об отказе ратифицировать полномочия делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, принятом на сессии ПАСЕ.

Об этом сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В письме выражается обеспокоенность в связи с тем, что подобные решения принимаются без основательного обсуждения возможных отрицательных последствий для будущих взаимоотношений ПАСЕ с Азербайджаном и в целом с Южным Кавказом, а также для будущего самой ПАСЕ.

По мнению руководителя грузинской делегации при данной структуре, подобная резолюция делает невозможным сотрудничество и обмен мнениями с Азербайджаном в будущем в рамках ПАСЕ. Данное обстоятельство негативно отразится на взаимодействии ПАСЕ и региона Южного Кавказа.

Кроме того, данное решение наносит урон репутации Совета Европы как важной площадки для диалога и сотрудничества. Помимо того, что эта резолюция противоречит ценностям и обязательствам Совета Европы, она также может привести к еще большей поляризации и подорвать имеющее особую ценность и основанное на доверии сотрудничество между государствами-членами ПАСЕ.

Принимая во внимание вышесказанное, Гиви Миканадзе призывает к пересмотру резолюцию об отказе ратифицировать полномочия делегации Азербайджанской Республики, чтобы избежать пагубных последствий решения этого документа.

В завершение в письме выражается уверенность в том, что отмена данной резолюции послужит интересам Совета Европы.

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