Региональный президент bp поздравил премьер-министра Али Асадова
Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров.
"От имени компании bp искренне поздравляю Вас с переназначением на пост премьер-министра Азербайджанской Республики.
Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя прогресса Азербайджанской Республики.
Это год ознаменован 30-летием подписания "Контракта века", являющегося символом успешного партнерства между партнерами "Азери-Чираг-Гюнешли" и Азербайджаном. Мы высоко ценим наши продолжающиеся на протяжении десятилетий связи с Азербайджаном и привержены нашему долгосрочному партнерству с правительством Азербайджана и SOCAR.
Пользуясь случаем, выражаем Вам благодарность за постоянную поддержку проектов, оператором которых является bp, на протяжении этих лет. Мы ценим это успешное сотрудничество и надеемся, что оно продлится долгие годы", - говорится в письме.
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