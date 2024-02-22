На заседании комитета Азиатской парламентской ассамблеи одобрен ряд обсужденных проектов решений

В рамках 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, проходящей в Азербайджане, на заседании комитета по экономическому и устойчивому развитию, состоявшемся 22 февраля, утверждены несколько проектов решений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании были обсуждены проекты решений "О создании Азиатского энергетического рынка", "Об охране окружающей среды", "О финансовой работе, обеспечивающей усилия по экономическому росту", "О ликвидации бедности", "О роли парламентов стран-членов Азиатской парламентской ассамблеи в поддержке реализации Целей устойчивого развития", "О водоснабжении и водоотведении для всех в Азии" и "О финансовой инициативе по климату в Азии".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.

Отметим, что 22 февраля в Баку начала свою работу 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи.

Пленарная сессия продлится до 24 февраля.

В сессии, посвященной теме "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран.

В рамках мероприятия пройдут заседания Исполнительного совета, комитетов организации по политической, экономической, бюджетной, социальной и культурной сферам, будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

В конце сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет.

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