В Стамбуле пройдет международная конференция Бакинской инициативной группы

24-25 февраля в Стамбуле состоится международная конференция, организуемая Бакинской инициативной группой, сообщает Day.Az.

В мероприятии примут участие около 50 представителей 13 стран и четырех международных организаций.

Отмечается, что конференция станет еще одной возможностью для обращения представителей стран и народов, пострадавших от французского колониализма, к мировому сообществу.

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