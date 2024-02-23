https://news.day.az/politics/1639898.html В Стамбуле пройдет международная конференция Бакинской инициативной группы
В Стамбуле пройдет международная конференция Бакинской инициативной группы
24-25 февраля в Стамбуле состоится международная конференция, организуемая Бакинской инициативной группой, сообщает Day.Az.
В мероприятии примут участие около 50 представителей 13 стран и четырех международных организаций.
Отмечается, что конференция станет еще одной возможностью для обращения представителей стран и народов, пострадавших от французского колониализма, к мировому сообществу.
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