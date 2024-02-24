На кубинском сайте опубликована статья под названием «Ходжалы – преступление против человечности»

На сайте одного из влиятельных кубинских СМИ - информационного агентства Prensa Latina опубликована статья посла Азербайджана на Кубе Руслана Рзаева под названием "Ходжалы - преступление против человечности" (Jodyalí, un Crimen de lesa humanidad).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве нашей страны на Кубе, в статье отмечено, что в этом году отмечается 32-я годовщина жестокой резни - Ходжалинского геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Азербайджана, в результате которого армянской армией были убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, передает Day.Az.

Было подчеркнуто, что политика массовых убийств, геноцида и этнических чисток, проводимая в отношении мирных азербайджанцев, проживавших на этих землях, нарушает фундаментальные права населения не только Ходжалы, но и всего Карабаха.

В статье также отражены мнения бывшего министра обороны и бывшего президента Армении Сержа Саргсяна в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу. Он сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне - это нация, которая не может поднять руку на мирное население. Мы сломали этот стереотип".

Также в статье доводится до внимания читателей, что Ходжалинский геноцид и другие преступления, совершенные Арменией в ходе военного нападения на Азербайджан, в том числе военные преступления и преступления против человечности, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права.

В этой связи было подчеркнуто, что совершенные Арменией преступные деяния следует оценивать как нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и других международных конвенций.

В статье также упоминается, что Ходжалинский геноцид был признан международными институтами, такими как Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, а также зарубежными странами, в том числе рядом стран Латинской Америки.

Подробно ознакомиться со статьей можно по ссылке.

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