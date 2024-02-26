Лукашенко снова «испортил кровь» Еревану

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Беларуси Александр Лукашенко - один из тех лидеров, которые постоянно "портили кровь" армянской стороне. Особенно в рамках евразийских структур, где Армения оказалась в окружении союзников Азербайджана.

Накануне Лукашенко ответил на вопрос о заявлениях Никола Пашиняна касательно ОДКБ. Белорусскому лидеру пришлось в очередной раз объяснить, почему дважды два это все-таки четыре, а не пять или восемь. Он напомнил, что все годы членства Армении в ОДКБ союзники по организации предлагали Еревану решить конфликт миром, но тот отказывался и заявлял, что будет воевать. "Довоевались", - резонно заметил Президент Беларуси.

Что касается ОДКБ, то обижаться тут армянской стороне не стоит. Организация Договора о коллективной безопасности никак не могла вступить в 44-дневную войну, для этого у нее не было никаких оснований.

Впрочем, лучше один раз послушать самого Александра Григорьевича, чем сто раз прочитать об этом.

Что потеряет ОДКБ от выхода Армении? Скорее всего, ее ухода не заметят так же, как все годы не замечали ее присутствия. Ранее Лукашенко высказался на этот счет достаточно конкретно: не захочет Армения быть в ОДКБ, организация не рухнет. И главное: "Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно".

Высказывания Александра Лукашенко всегда вызывают у армянской стороны всплеск возмущения и раздражения. Президент Беларуси человек прямой и если высказывает свое мнение, то без лишних церемоний. А армянам как раз хочется, чтобы с ними церемонились, взвешивали каждое слово, прежде чем задеть их тонкую душевную организацию и возвышенное чувство прекрасного. Другие как-то стараются, а вот Лукашенко говорит прямо. В октябре 2022 года на встрече в рамках ОДКБ он первым указал Николу Пашиняну, что к чему. Армянский премьер наехал на союзников с претензиями и получил довольно жесткий ответ от Президента Беларуси. На необоснованные претензии премьера Армении белорусский лидер подчеркнул, что если Ереван будет затягивать мирный процесс на Южном Кавказе, то будет лишь хуже. "Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: "Оценка событий и позиция ОДКБ". Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос - дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении. Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Президентом Ильхамом Алиевым, если надо - попросите Президента России, и примите решение! Не примете сегодня - будет же хуже! Вы же сами это понимаете, нам не нужен этот конфликт. Вот вы два вопроса поставили, они больше, чем странные, Никол Воваевич!", - сказал Лукашенко.

Самое страшное для Еревана - это слышать от союзников, что Азербайджан - это дружественная им страна. А слова Лукашенко "конфликтный вопрос между Арменией и Азербайджаном нужно решать сейчас - с Президентом Ильхамом Алиевым, лидером, с которым можно договариваться", добили Пашиняна окончательно.

Президент Беларуси не дает Пашиняну спуску. Два года назад на саммите ОДКБ в Москве Пашинян, председательствовавший в организации, развлекал союзников своей глупостью. Все молча наблюдали за представлением, и только Лукашенко дважды попытался вернуть армянского премьера на путь истинный. Правда, безуспешно.

После 44-дневной войны Армения в противовес любой логике и здравому смыслу посчитала, что имеет право предъявлять претензии ОДКБ. Но нервное отношение к Президенту Беларуси возникло у армянской стороны гораздо раньше.

Еще до Пашиняна краснеть и бледнеть на мероприятиях с участием Лукашенко приходилось Сержу Саргсяну. Как-то Ереван попытался высказать свое "фи" по поводу продажи белорусского оружия Азербайджану, и нарвался на "шлепок" по губам от главы Беларуси. Лукашенко заявил, что отношения его страны с Азербайджаном носят братский характер и что он не намерен оправдываться за сотрудничество с Баку в военно-технической сфере. "Наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. Мы - суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - заявил Лукашенко.

Вопрос продажи оружия Азербайджану пытался поднимать, придя к власти, и Пашинян. В декабре 2018 года на встрече с российскими журналистами Лукашенко коснулся ряда вопросов, в том числе высказанного в адрес Минска недовольства Пашиняна по этому поводу. "Я сказал ему при Путине. Я говорю: Никол, давай поставим точки над i. Кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговле оружием? Кто? Россия. Я говорю, а чего ты язык засунул...? Скажи ему. Покритикуй Владимира Владимировича. А, боишься? А второе место кто? Израиль. А третье кто? Турция. А четвертое - с учетом "Полонезов", наверное, мы. Четвертое-пятое - мы. "Полонезов нет" - будет десятое. Ну чего ты нападаешь на Беларусь? Нападаешь на своих, чтобы чужие поняли? Ну, я говорю - ты скажи, я буду молчать. Вот такой шел разговор", - сказал он достаточно резко.

В Армении на эти слова белорусского лидера страшно обиделись и оскорбились. Из Еревана заявили, что, "к сожалению, г-н Лукашенко продолжает практику огласки деталей закрытых обсуждений. Он в очередной раз говорит то, что он сказал, а не то, что ему ответил и.о. премьер-министра". А что, собственно, ответил и.о. премьер-министра? По существу вопроса ему нечего было сказать. И от этого неприязнь к главе Беларуси только возросла.

Напомним, как Беларусь, а вместе с ней и Казахстан, блокировали любое поползновение Армении в евразийских организациях, направленное против интересов Азербайджана. В свое время Нурсултан Назарбаев был для армян врагом номер один. Потом его место занял Александр Лукашенко. После того, как он в декабре 2016 года не приехал на саммит ОБКБ и сорвал тем самым назначение генсеком организации представителя Армении, он заслужил долгоиграющую нелюбовь армянской стороны и остается на этой "позиции" до сих пор.

А сколько гнева обрушилось на Минск, когда тот после апрельских боев принял новую военную доктрину, запрещающую белорусской армии участвовать в военных операциях за рубежом. О, официальный Ереван был в истерике. Минск сделал это специально, чтобы не защищать Армению от Азербайджана, вопили в армянском МИДе. Действительно, законопроект "Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь" был представлен в парламент страны в ускоренном режиме как раз в дни обострения ситуации в Карабахе.

Допустим, что это было сделано специально для того, чтобы не позволить втянуть страну в армянские авантюры посредством ОДКБ. И что? Можно подумать, что без принятия такого решения белорусских солдат отправили бы в Карабах в поддержку армянам. Такого не было бы никогда, ни при каких обстоятельствах. В Армении это прекрасно знают. Знают, что значит Азербайджан на евразийском пространстве, знают, что вмешаться в отношения Минска и Баку им не удастся. И это бессилие и осознание собственной никчемности выводит из себя. И число "врагов" Армении растет. Уже который год в этом списке Президент Беларуси. Вот только Беларуси от этого не жарко и не холодно.