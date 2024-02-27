Кто провоцирует новую армяно-азербайджанскую войну?: противоречивые заявления Алена Симоняна

Автор: Акпер Гасанов

В Берлине 28-29 февраля состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Естественно, что пресса обеих стран активно комментирует предстоящую встречу. В армянской прессе преобладают очень пессимистические нотки. Авторы статей в различных изданиях соседней страны ставят под сомнение целесообразность не только предстоящей в Берлине встречи, но и мирных переговоров в целом.

На этом фоне интересно было послушать спикера Национального Собрания Армении Алена Симоняна, который сегодня пообщался с местными журналистами, дав им своими ответами представление о "линии партии и правительства". И начал Симонян с заявления, согласно которому "заявление спикера парламента Турции о том, что у Армении нет другого шанса, кроме как жить мирно с Турцией и Азербайджаном, имеет тенденцию воздействия на армяно-азербайджанские переговоры".

Поразительная "логика". Ведь, призыв к мирному сосуществованию в регионе, а именно таким и было заявление председателя Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, преследует совсем иную цель - предостеречь официальный Ереван от попыток совершения новых провокаций, которые могут сорвать мирный процесс и привести к новой войне.

Симонян прекрасно знает, что именно ввиду провокаций со стороны руководства Армении и лично премьер-министра этой страны Никола Пашиняна началась 44-дневная война. О пагубности повторения такого рода ошибок и говорил Нуман Куртулмуш. Так что, Симонян был явно не прав, пытаясь извратить смысл заявлений спикера турецкого парламента. Причем, что особо поражает, буквально в следующем же предложении, спикер армянского парламента по сути высказался в том же духе, что и Куртулмуш.

"Если отбросить риторику в этом заявлении, то в содержательном плане все страны должны жить в мире друг с другом, и я не против жить в мире с Азербайджаном и Турцией. Если кто-то предложит другой вариант, то я не готов даже это слушать", - сказал он. Как говорится, найдите 10 отличий между этой тирадой и призывом спикера турецкого парламента. Их, по сути, просто нет.

Замечу, что Симонян и ранее говорил о приоритете мира и желании нормализовать отношения между Арменией с одной стороны и Турцией и Азербайджаном с другой стороны. Он же является автором заявления о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Правда, это заявление было сделано после того, как Ахербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность.

Но, мы порой слышим из Еревана заявления, настолько аморальные и лишенные здравого смысла, то удивляемся порой адекватным речам того же Симоняна. По его словам, в отношениях между Арменией и Азербайджаном есть прогресс. "Если встречаются, значит - есть", - пояснил спикер НС Армении. При этом, он же добавил, что Армения всегда видит угрозу войны. В Азербайджане тоже видят такую угрозу и даже указывают на то, что ее создает Франция.

Да, в Баку не раз подчеркивали, что вооружая Армению и поддерживая ее политически и финансово, Париж преследует своей целью устроить войну, дабы потом выступить в роли стороны, которая ее "остановит". Поразительно, но и сам Симонян по сути подчеркнул, что есть внешние силы, желающие новой армяно-азербайджанской войны. Правда, он имел в виду вовсе не Францию.

"План состоял в том, чтобы втянуть Армению в полномасштабную войну с Азербайджаном, а в конце с выражением лица миротворца прийти с не очень добрыми намерениями и установить очередной мир в регионе, накинув петлю на шеи обеих стран, чтобы они не убежали куда-нибудь", раскрыл он план по разжиганию новой армяно-азербайджанской войны.

Если бы он добавил к этому своему откровению то, что этот план пыталась реализовать Франция, то оставалось бы только поблагодарить спикера армянского парламента за честность. Но он явно намекал на Россию. Мы же помним, что сразу после 44-дневной войны, именно Симонян громче иных представителей армянской власти обвинял Россию в том, что она не поддержала ее в войне, которая велась на всем миром признанных территориях Азербайджана.

Да, это были абсурдные заявления Симоняна, но вспомнил я о них только для напоминания о том, кого он обычно винит во всех бедах своей страны. Вот и сейчас он заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту "Звартноц". Это было заявление, которое логично вписывается в общую картину последних шагов официального Еревана, который активно ищет замену России в роли своего главного стратегического союзника, видя в этой роли Францию. У которой, еще раз напомню, далеко не мирная повестка.

Франция жаждет новой войны. Хватил ли у официального Еревана сил противостоять этим планам Парижа? Поживем-увидим. Азербайджан свою позицию уже озвучил. Мы хотим долгосрочного мира в регионе, но готовы к отражению любых провокаций.