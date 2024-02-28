В Армении объявили сроки получения проекта регламента работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном

В настоящее время комиссии по делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном обсуждают порядок решения проблемы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом 28 февраля в ходе правительственного часа в Национальном собрании Армении заявил вице-премьер Мгер Григорян.

По его словам, порядок будет включать в себя обширную методологическую картину.

Григорян добавил, что через 2-3 месяца можно будет получить проект регламента работы комиссий, в котором найдет свое отражение и методология определения границ. Сам процесс демаркации и делимитации границ займет продолжительный период времени.

Напомним, что 31 января 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась шестая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

30 ноября 2023 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (Газах-Иджеван) состоялась пятая встреча.

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