Европарламент и армяне подставляют подножку Германии

Автор: Лейла Таривердиева

Никогда такого не было, и вот опять...

В Германии продолжаются переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Германская коллега Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна Анналена Бербок буквально вылезает из кожи от усердия. Германия обошла Францию и смогла получить добро от Баку на миротворчество. Пока все идет неплохо, но в Берлине знают, что один неверный шаг, одно невзвешенное заявление - и его отправят на скамью штрафников вслед за Макроном. На встрече лидеров Азербайджана и ФРГ в Мюнхене наверняка были обсуждены эти вопросы и достигнуто взаимопонимание.

Так вот, пока госпожа Бербок в Берлине старательно демонстрирует лучшее, что имеется в арсенале немецкой дипломатии, армянские паблики распространяют новость о принятии накануне в Европарламенте двух резолюций против Азербайджана.

Как выяснилось, речь идет о резолюциях, принятых в прошлом году и объединенных в один доклад о работе за 2023 год. То есть голосование по этим документам проходило не сейчас, не во время встречи в Берлине. Почему нужно было доставать эти решения из нафталина? Видимо, чтобы создать негативный фон для берлинской встречи и лишний раз продемонстрировать азербайджанской стороне, что Европа на стороне армян и будет продолжать давление на Баку. То есть, чтобы в Азербайджане вдруг не подумали, что Германия, в отличие от Франции, находится на стороне правды и справедливости.

На самом деле эти документы были приняты комитетом по международным отношениям ЕП в рамках реализации Общей внешней политики и политики безопасности в ноябре прошлого года. Об их содержании уже много говорилось и повторяться не стоит. Ни один пункт из того безобразия, которое одобрили евродепутаты, не был принят к реализации Евросоюзом. Они остались лишь в докладе за прошлый год. Никто в ЕС и не подумал вводить санкции против Баку и отказываться от азербайджанского газа. За прошедшие месяцы, несмотря на дребезжание армянского лобби в евроструктурах, не произошло ничего из ряда вон выходящего. Только ПАСЕ взбрыкнула, приняв критическим меньшинством голосов решение против делегации Азербайджана. Но оно, не сомневаемся, будет отменено, возможно, уже в ходе весенней сессии. Что же касается Европарламента, то его резолюции не имеют правовой силы и являются чем-то вроде школьной самодеятельности - актеры стараются, но на большую сцену не попадут.

Это, конечно, не значит, что имя Азербайджана в Европарламенте в ходе нынешней сессии не склонялось на все лады. Армянская тема снова была одной из основных. Депутаты горячо выступали за безвизовый режим с Арменией, а некоторые договорились до необходимости скорейшего принятия этой страны в Евросоюз. Безвизовый режим, считают они, поможет следующему поколению армян вкусить плоды европейских благ. А могло бы вкусить и нынешнее поколение, если бы не злобный Азербайджан. Лоббисты грозили из Страсбурга нам пальчиками и кулачками, предупреждали, что если мы только посмеем косо взглянуть на представителей невиннейшего и наихристианнейшего народа на планете, на нас обрушится вся мощь европейского гнева. Особенно перепугала нас, конечно, мадам Луазо, призвавшая "раз и навсегда убедить Баку и Москву уважать демократию и армянский народ" и потребовавшая от других стран Евросоюза последовать примеру ее родной Франции. Много чего мы уже слышали, но приравнивание отношений с армянами к демократии это уже что-то новое. Так до обожествления образа недалеко.

Это коротко о том, что происходило накануне в Европарламенте. Еще раз напомним, что все это происходило на фоне встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Берлине. Сегодня обсуждения продолжатся. Заметно, что организатор встречи очень надеется на позитивные результаты. Вспомним многодневную встречу министров в США. Американская сторона продлевала и продлевала обсуждения, тоже надеясь записать за собой успешное посредничество. Но достигнутый позитив был вскоре превращен в ничто поведением Еревана.

Посмотрим, как будут развиваться события на этот раз. Во всяком случае, фон, создаваемый переговорам армянской пропагандой и Европарламентом, не способствует оптимизму. Вообще, было бы неплохо, если бы на время таких встреч для антиазербайджанской пропаганды в евроструктурах объявлялся "день тишины". Потому что проармянская возня вызывает недоверие к Европе и ее посредническим инициативам и заставляет усомниться, так ли уж добры ее добрые намерения.

P.S. Армения нанесла еще один удар по берлинской встрече, фактически сделав ее бессмысленной. Стало известно, что заблудившийся в непогоду азербайджанский военнослужащий Руслан Панахов арестован армянской стороной и в его отношении возбуждено уголовное дело по безумным статьям, вплоть до "покушения на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости".