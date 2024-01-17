Европарламент отказался от приглашения, которого не было. Очень «смело»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Европарламент решил демонстративно проигнорировать президентские выборы в Азербайджане. По этому поводу был распространен соответствующий пресс-релиз. Релиз ЕП звучит как "фи" в адрес Баку. Очень откровенное и очень демонстративное "фи", но совершенно неуместное, потому что Азербайджан не приглашал эту структуру и вообще какую-либо структуру Евросоюза к наблюдениям за выборами 7 февраля. Приглашения были направлены БДИПЧ, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ГУАМ, ОТГ и ряду других организаций, но Европарламента в их числе не было.

Отклонить приглашение, которого не было... да уж, для этого требуется немалая принципиальность и мужество. Евродепутаты, а точнее, руководство ЕП может собой гордиться.

Впрочем, ничего удивительно. Европарламенту захотелось лишний раз показать свое неприятие Азербайджана в духе нынешних трендов в Евросоюзе. Европа, сама не осознавая, что творит, ведет опасную игру в нашем регионе, буквально подталкивая Армению к новой войне. И Европарламент идет в авангарде этой преступной политики. Демонстративный отказ от наблюдения за выборами (еще раз напомним, что приглашения не было) происходит из желания показать свое негативное отношение к руководству Азербайджана и задать тон в этом вопросе и другим структурам, которые такое приглашение получили. К большому нашему сожалению, Европарламент выбрал враждебную позицию по отношению к Азербайджану и прилагает усилия для разрушения отношений нашей страны с Евросоюзом через проармянские тренды.

По большому счету это провокация. Между тем, пресс-релиз Европарламента - потеря лишь для имиджа этой структуры и европейской политики в нашем регионе, но не для выборов 7 февраля. Ожидается, что за выборами в Азербайджане будут наблюдать до 50 тысяч местных и зарубежных представителей. Этого вполне достаточно, чтобы составить объективное представление о процессе.

Несмотря на всю одиозность и эксцентричность Европарламента, в этой структуре тоже есть те, кто разбирается в матчасти. Даже у самых ярых критиков и недругов Азербайджана сегодня нет сомнений насчет того, за кого проголосует азербайджанский народ. В данном случае мы не занимаемся агитацией, а констатируем реалии. Баку спокойно продолжает делать свое дело, не обращая внимания на окрики и резолюции из Европы. И это очень раздражает и возмущает проармянские круги и право-националистические (по-простому - неонацистские) силы, доминирующие в Европарламенте. Отказавшись от участия в наблюдении, к которому его не приглашали, руководство ЕП идет дальше, запретив европарламентариям комментировать избирательный процесс и итоги выборов вообще. Еще бы.

"Европейский парламент не будет наблюдать за этим избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни результаты, которые будут объявлены впоследствии. Ни один отдельный член Европейского парламента не уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс", - говорится в пресс-релизе. Интересно, это касается только тех, кто захочет высказаться позитивно, или также тех, кто затянет старую песню о "многочисленных нарушениях"? Что ж, посмотрим, хватит ли у ЕП той самой "принципиальности", чтобы промолчать после оглашения результатов выборов. Можно представить, как нелегко это будет.

И что еще удивляет - пресс-релиз ЕП страшно обрадовал армянскую сторону. Непонятно только чем. Что Армения или армянство выигрывают от этого, непонятно. Впрочем, у наших соседей так мало поводов для радости...