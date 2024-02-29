ОДКБ продолжит свое существование даже после выхода Армении

Армения не предпринимала каких-либо юридических действий для приостановления членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом ОДКБ продолжит свое существование даже после выхода одной из стран.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Это мы де-факто видим заявление Армении о приостановлении своего участия в ОДКБ. Каких-либо юридических действий для приостановления своего членства в ОДКБ Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ", - сказал Василенко, слова которого приводят казахстанские СМИ.

Замминистра отметил, что ОДКБ продолжит свое существование даже после выхода одной из стран.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ вместо того, чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Армении в сфере безопасности", напротив, создает для нее проблемы в этой сфере.

"ОДКБ вопреки своим обязательствам по обеспечению соответствующей позиции по вопросу безопасности Армении делает обратное. Сейчас мы де-факто заморозили (членство в ОДКБ), и если этот процесс продолжится, заморозим и де-юре. А что нам делать?" - сказал Пашинян.

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