Подготовлен доклад омбудсмена за 2023 год о преступлениях, совершенных Арменией против азербайджанцев

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева осуществляет широкую деятельность по информированию международной общественности о преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана, готовит отчеты по этой теме и адресует их международным структурам, действующим в области прав человека.

Как сообщает в четверг Day.Az, это нашло отражение в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2023 год.

В докладе говорится, что в продолжение этой деятельности в 2023 году омбудсменом были подготовлены и представлены вниманию местной общественности и соответствующих международных организаций три обширных отчета, содержащих факты преступлений Армении против азербайджанцев и нарушений ею международного права. Учитывая факты выявления массовых захоронений, являющихся доказательством преступлений Армении против азербайджанцев, а также фактов нарушений ею международного гуманитарного права, был подготовлен специальный отчет омбудсмена о местах массовых захоронений, обнаруженных в селе Эдилли Ходжавендского района, который был представлен местной и международной общественности.

Также в докладе содержится призыв к мировой общественности продемонстрировать решительную позицию касательно вопросов прояснения судьбы пропавших без вести азербайджанцев, передачи Азербайджану уцелевших, предоставления Арменией информации о местах массовых захоронений и точных карт заминированных территорий, а также призыв к мировой общественности продемонстрировать решительную позицию в вопросе принятия мер правовой ответственности в отношении военно-политического руководства Армении", - говорится в отчете омбудсмена.

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