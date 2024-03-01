Мир на Южном Кавказе обеспечит бесперебойное функционирование Среднего коридора

Мир на Южном Кавказе обеспечит бесперебойное функционирование Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар в ходе панельной дискуссии на Анталийском дипломатическом форуме.

"Мир и стабильность между Арменией и Азербайджаном будут означать, что мы, наконец, сможем сосредоточиться исключительно на позитивной повестке дня сотрудничества со всеми тремя странами Южного Кавказа.

У нас будет уверенность в том, что Средний коридор, жизненно важной частью которого является Южный Кавказ, будет функционировать без сбоев, тем самым выдерживая постоянно растущий поток товаров между Европой и Центральной Азией, а также между Европой и Китаем", - сказал он.

По его словам, поэтому у ЕС есть большой интерес к продвижению этого процесса.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!