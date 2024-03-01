Глава МИД Азербайджана принял участие в панельных дискуссиях Дипломатического форума в Анталье

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил в ходе панельных дискуссий, прошедших на тему "Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств (ОТГ) в 21 веке", в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

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