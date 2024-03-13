Ложные надежды: Европарламент "принял" Армению в ЕС

Автор: Байрам Эльшадов

Сегодня депутаты Европарламента проголосовали по резолюции, касающейся связей между ЕС и Арменией, а также затрагивающей отношения между Баку и Ереваном. 504 голосами резолюция была одобрена, согласно которой Армении будет оказана поддержка и предлагается рассмотреть возможность дать Армении статус кандидата в члены ЕС.

Как и стоило ожидать, текст резолюции получился весьма антиазербайджанским и весьма односторонним. Уж слишком много голословных обвинений выдвинули евродепутаты в адрес Азербайджана, а Армению пытаются представить как силу добра. Однако, при детальном прочтении данной резолюции становится видно, что она состоит из заявлений, призывов и осуждений, при этом предлагая Армении весьма туманные перспективы на более близкое сотрудничество.

Начнем с того, что текст резолюции прямо признает высокое влияние российской экономики на армянскую. И сразу же предупреждает Армению о том, что способствование обходу антироссийских санкций недопустимо.

Но евродепутаты сразу после кнута предложили пряник, отметив что они "считают что ЕС должен быть готов оказать оперативную помощь Армении для смягчения негативных последствий любых недружественных шагов Москвы по отношению к Еревану".

Эти два аспекта наталкивают на мысль о том, что таким образом европейцы прекрасно осведомлены о том, что Армения является стороной, способствующей обходу антироссийских санкций.

Также в Европарламенте признают, что экономика Еревана является абсолютно неконкурентоспособой и более близкая интеграция ляжет бременем на европейских граждан. Этим гражданам и придется платить за сближение ЕС и Армении заработанными тяжелым трудом деньгами.

Другими словами, европейцы получат еще одну финансово проблемную страну в свои ряды, которую придется на протяжении десятилетий вытаскивать из экономической разрухи. Конечно же, подсаживая на долгосрочную кредитную иглу. Это может быть сделано двумя путями - либо печатанием денег, что приведет к инфляции, либо увеличением налогового бремени, что ударит по популярности политиков. Оба варианта не входят в интересы европейских политиков, которые всеми силами хотят сохранить свои должности и продвинуться по карьерной лестнице.

И еще один момент, который кажется очень малообещающим для Армении. В своей резолюции Европейский парламент приветствует "решение Армении приостановить свое участие в ОДКБ после ее неспособности помочь Армении в борьбе с военной агрессией". Мы даже не будем в очередной раз повторять, что эта "военная агрессия", о которой написано в резолюции, проходила на международно признанной территории Азербайджана и была призвана освободить азербайджанскую территорию от оккупации. Скажем лишь то, что "поприветствовав" решение, Европарламент обязался не принимать какие-либо обязательства на себя и на блок.

Также в резолюции "подтвердили", что Армения "может" подать заявку на вступление в ЕС. Конечно же, Европейский Союз может раздумывать десятилетиями, ожидать изменений в различных сферах жизнедеятельности государства, выдвигать новые условия и снова размышлять о готовности страны присоединиться к блоку.

По большому счету, все "позитивные" аспекты резолюции являются похожими на предыдущие. Где-то шаги Еревана приветствуют, где-то призывают к чему-либо. А на деле никаких конкретных решений и обещаний. Лишь сплошная дипломатическая болтовня и пустые обещания. Так что, Армении не стоит обольщаться, так как судя по языку документа, Брюссель уклоняется от каких-либо конкретных обещаний в адрес Еревана.

Фактически, Армению затаскивают в ловушку. Ереван затратит большой объем дипломатических усилий, финансовых средств и лишится политического суверенитета по широкому спектру внешнеполитических вопросов, взамен получив лишь обещания. Перспективы вступления Армении в ЕС также весьма туманны в силу географического расположения страны, которая весьма отдалена от экономического блока. В такой ситуации о тесной экономической интеграции не может быть и речи, ведь именно наличие общих границ с другими странами-членами блока делает региональную интеграцию работающим механизмом. А Ереван не располагается в европейском регионе, что является, пожалуй, одной из важнейших проблем.

В заключение отметим, что все это приведет к ситуации, когда дискуссия о европейских амбициях Еревана станет еще одной причиной, по которой страна будет проводить иррациональную для своего развития внешнюю политику. Пустые обещания европейских партнеров приведут к эйфории, а когда придет пора конкретных действий, то Армения будет находиться в режиме ожидания. Боясь растерять затраченные усилия, направленные на вступление в ЕС, Армения будет руководствоваться прошлыми решениями в процессе принятия решений о своем будущем. Что станет катастрофичейской ошибкой, так как станет причиной растраченного внешнеполитического потенциала. Да и никогда нельзя исключать вопрос о том, что Армения может перестать быть интересной отдельно взятым странам Европы.

По этому резолюция Европейского парламента не должна становиться причиной безудержной радости армянских пропагандистов и политиков. Ведь судя по всему, интерес Европы к Армении весьма ситуативный.