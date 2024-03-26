Симптомы отрезвления Никола Пашиняна: Армения признает неизбежное

Автор: Акпер Гасанов

С очередным громким заявлением выступила армянская газета "Грапарак". Согласно ее публикации, на закрытой встрече с депутатами фракции "Гражданский договор" премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости возвращения четырех азербайджанских населенных пунктов "в Тавушской области", в противном случае Азербайджан может достичь своих целей военным путем.

В мероприятии приняли участие почти все члены правительства, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эдвард Асрян.

"Встреча длилась около двух часов и прошла в напряженной атмосфере. Некоторые депутаты правящей партии выразили несогласие с политикой Пашиняна и призвали, наконец, определить красные линии Армении и сказать, по каким вопросам мы можем отказаться от требований Азербайджана", - утверждает издание.

В публикации отмечается, что Никол Пашинян "открытым текстом признал, что односторонней уступке быть, и она произойдет в течение короткого периода времени. Он намекнул, что в ближайшие дни с этих территорий может быть выведен третий армейский корпус, а четыре населенных пункта, которые, по словам Пашиняна, являются азербайджанскими, могут быть возвращены их владельцам. В противном случае Азербайджан может достичь своих целей военным путем".

Газета утверждает, что некоторые соратники премьера Армении "высказали мнение, что лучше отдать территории войной, чем подписать документ, который народ им не простит. Пашинян заявил, что не хочет этого, поскольку нет гарантии, что Азербайджан захватит не только территории, которые считает своими, но и дойдет до Лори и даже до Еревана".

Газета также отмечает, что Пашинян предложил своим соратникам по партии "не использовать в своих интервью слово "отдать"... а говорить "вернуть"... так как "правительство ничего не дает, а только возвращает".

"Во время обсуждения... министр обороны Сурен Папикян не высказал своего мнения, несмотря на то, что некоторые депутаты выразили обеспокоенность тем, что после процесса ситуация может измениться и Тавуш перейдет под прямой контроль ВС Азербайджана", - пишет издание.

И в этой связи нужно напомнить про справедливое требование, озвученное недавно заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Он заявил, что четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению. Он также добавил, что в рамках процесса делимитации будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Эскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки) Азербайджана, оккупированных Арменией.

То есть, официальный Баку не требует ничего чужого, но твердо настаивает на возвращении своих, все еще оккупированных Арменией территорий. Справедливость требований Азербайджана, а стало быть и отсутствие вероятности вмешательства третьих сил в данный процесс, прекрасно понимает и Никол Пашинян. Собственно именно поэтому он говорит о бесполезности упорства в данном вопросе. С такой повесткой, замечу, он выступает не впервые.

Буквально недавно он встретился с жителями приграничных сел Тавушской области он заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война. Видеозапись общения с жителями распространила пресс-служба правительства Армении.

"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем (Азербайджану), что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война", - заявил он.

"Я знаю, что будет в конце этой войны", - добавил Пашинян, пояснив, что после вооруженного конфликта местные жители спросят его, почему он, обладая информацией об угрозе начала боевых действий, не предупредил их заранее.

Такой вот был разговор. После которого армянские СМИ поведали о том, что жители села Воскепар, что расположено на условной армяно-азербайджанской границе по соседству с азербайджанским населенным пунктом Ашагы Эскипара, ждут какого-то ответа от Пашиняна.

"Сейчас в селе спокойно, люди ждут ответа премьер-министра, мы надеемся, что территории не будут сданы, в противном случае мы перейдем к обороне. Мы будем ждать около 1 недели. Надеемся, что будет принято разумное решение, - заявил полковник запаса Мигран Махсудян.

По его словам, в случае "сдачи территорий" в селе не останется людей. О том, что села эти азербайджанские, он вспоминать и уточнять не стал.

Зато, твердо следуя установкам Пашиняна, о которых поведало издание "Грапарак", об этом вспомнил депутат правящей фракции Армении "Гражданский договор" Ваагн Алексанян.

"В Тавуше нет сел с азербайджанскими названиями. Речь идет о территориях, прилегающих к тавушским селам, где до 1991-92 годов были азербайджанские села. Никто этого не опровергает", - сказал Алексанян в интервью ОТА.

По его словам, в военной ситуации в некоторых случаях в условиях неразберихи сформировалась линия соприкосновения, а не государственная граница, что чревато опасностями. Он не согласился с определением "сдача" или "передача" территорий Азербайджану, а заявил о необходимости "встать на государственной границе". На этом фоне, правоохранительные органы Армении арестовали десятки членов военизированной группировки, планировавшей совершить вооруженную провокацию в Юхары Эскипара - одном из оккупированных эксклавных сел Газахского района Азербайджана.

Группировка, называющая себя "Боевое братство", активизировалась после того, как Никол Пашинян начал подготовку к возвращению Азербайджану четырех населенных пунктов. Ее участники заявили, что прибегнут к вооруженному сопротивлению, чтобы воспрепятствовать планам премьер-министра Армении, и проведут в селе Юхары Эскипара "военные учения". В итоге, "военные учения" они будут проводить в местах не столь отдаленных.

Как видим, многое говорит о том, что руководство Армении на сей раз все же перейдет от слов к делу, мирно вернув Азербайджану все, что и без того принадлежит нашей стране. И подобное поведение Никола Пашиняна объясняется очень просто - он понимает, что правда на стороне официального Баку и никто, в том числе и Франция, на которую так уповает Армения, не в силах воспрепятствовать торжеству справедливости. А что бывает, когда Армения пытается упорствовать в ее достижении, Пашинян помнит по итогам 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.