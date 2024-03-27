Шахин Мустафаев оставил запись в книге соболезнований посольства России в Азербайджане

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев посетил посольство России в Азербайджане и оставил запись в книге соболезнований.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу посольства России в Азербайджане.

Было отмечено, что в ходе разговора с послом России в Баку Михаилом Евдокимовым Шахин Мустафаев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник". Во время террористического акта погибло 139 человек.

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