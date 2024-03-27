Freedom House примерила на себя роль пособника сепаратизма

Автор: Байрам Эльшадов

Американская организация Freedom House вновь позволила себе выступить с антиазербайджанской провокацией. В своем очередном отчете структура, гордо позиционирующая себя "голосом демократии и свободы в мире", взяла на себя наглость оценить уровень свободы и демократии на территории ныне несуществующего бандитского сепаратистского режима, что в очередной раз подтвердило то, что структура является пособницей сепаратизма.

В своем отчете за 2024 год организация дала оценку несуществующему сепаратистскому режиму, назвав территорию несвободной. И, конечно, обвинила во всем Азербайджан. Удивительно то, что в качестве причин были приведены все нарративы, которые продвигают армяне. Там и "блокада", и "агрессия", и исход армян. Любопытно то, что с каждым прошедшим днем количество армян, покинувших международно признанную территорию Азербайджана, становится все больше.

Такое чувство, что Freedom House и ей подобные структуры всеми доступными методами проводят акцию по демонизации Азербайджана, маскируя свою пропаганду под интеллектуальные отчеты о состоянии демократических свобод.

Но действительно ли Freedom House печется о демократии и влиянии соблюдения прав человека на жизни людей?

В целом, подход структуры позволяет обвинить Freedom House в том, что организация занимается продвижением сепаратизма. Судите сами, в рейтинг входит большое количество непризнанных территорий на территории бывшего СССР, перечислять которые мы не будем с точки зрения принципа. Ставя себя на морально более высокую позицию гуманизма, Freedom House легитимизирует сепаратизм, ударяя по демократическим ценностям и замедляя демократическое развитие.

Давно известно, что сепаратизм приводит к вооруженным столкновениям, что отрицательно сказывается на экономических и социальных показателях. В итоге, это ударяет по обычным людям. Поэтому снижение уровня жизни, к которому приводит сепаратизм, является серьезной угрозой для развития демократии. И своими сомнительными заявлениями Freedom House способствует созданию политически сложных ситуаций, легитимизируя сепаратизм и ставя под сомнение территориальную целостность ряда стран.

Но для чего это делается? Есть несколько причин. Во-первых, Freedom House "играет" на важности тематики демократии для западных политиков и публики. Это позволяет расширять свое влияние и получить большие гранты. При этом, конечно, можно задать очень много вопросов о методах оценивания демократии. Ведь большой вопрос как Freedom House подсчитывает демократию и как сравнивает различные страны. Но даже это неважно.

А важно то, что Freedom House далеко не в первый раз позволяет себе столь откровенные антиазербайджанские провокации. Имитируя защиту прав человека, организация позволяет себе нарушать ряд положений международного права, важнейшие принципы международных отношений и законодательство Азербайджана. При этом, все это делается, конечно же, исходя из своих личных интересов. Ведь армянское лобби очень влиятельно, а сепаратизм, территориальная целостность и все прочее являются второстепенными заботами для Freedom House.