МИД Азербайджана отверг претензии, содержащиеся в отчете группы, возглавляемой Расмуссеном

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал претензии, содержащиеся в отчете группы, возглавляемой бывшим премьер-министром Дании и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ведомство, Айхан Гаджизаде сказал, что МИД Азербайджана решительно осуждает и отвергает необоснованные претензии против Азербайджана, содержащиеся в отчете под названием "Углубление отношений ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", подготовленном 21 марта 2024 года группой под названием "Сеть друзей Армении", возглавляемой бывшим премьер-министром Дании, а также бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"В отчете искажены все факты, а клеветнический характер и совершенно необоснованные положения отчета являются составной частью грязной кампании против Азербайджана. Эти пункты вызывают серьезные вопросы относительно отчета, который якобы направлен на углубление отношений между Арменией и Европейским Союзом. На самом деле это не что иное, как абсурдная пропаганда. Кроме того, опубликование отчета в преддверии трехсторонней конференции США-ЕС-Армения, которая состоится 5 апреля, вышеупомянутой армянской лоббистской группой, действующей в соответствии с выгодной сделкой с правительством Армении в целях проармянской пропаганды, раскрывает истинные цели указанного отчета и подписавших его бывших официальных лиц. Финансовые документы из открытых источников свидетельствуют о том, что Андерс Расмуссен продолжает злоупотреблять своим статусом бывшего генерального секретаря НАТО, чтобы продвигать свою лоббистскую компанию "RasmussenGlobal" и предоставлять сомнительные услуги по лоббированию и влиянию. Правительство Республики Армения, являясь ее клиентом, потратило сотни тысяч долларов США на этот отчет, который был "одобрен без особых раздумий". Интересно, что некоторые из соавторов этого отчета, в котором Азербайджан обвиняется в "угрозе территориальной целостности и суверенитету Армении", являлись непосредственными свидетелями оккупации и этнических чисток, совершенных в отношении Азербайджана Арменией, которую они с большим энтузиазмом защищают. Мы твердо убеждены, что указанная односторонняя позиция, а также игнорирование всех имеющихся фактов не только подталкивают реваншистские группы в Армении к более радикальной позиции против Азербайджана, но и создают в обществе иллюзию, что "Запад" поддерживает неконструктивную позицию Армении в мирном процессе", - сказал Гаджизаде.

Он отметил, что пропагандистские кампании, финансируемые правительством Армении, еще раз демонстрируют неискренность армянской стороны в отношении региональной мирной повестки дня.

"Проведение дорогостоящих и бессмысленных клеветнических кампаний через определенных ограниченных в мировоззрении политиков, включая европейские институты, такие как Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, не способствует региональной стабильности и усилиям по миростроительству. Вместо этого правительство Армении и армянские лоббистские группы должны сосредоточиться на продвижении мирной повестки дня в регионе", - добавил Гаджизаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!