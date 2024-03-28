Мы гордимся тем, что Шуша является молодежной столицей ОИС.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан на конференции "Шуша - Молодежная столица ОИС - 2024".

Он отметил, что то, что Шуша является молодежной столицей ОИС, имеет большую значимость.

"Мы будем проводить деятельность, чтобы донести до мира информацию о том, какие усилия приложил Азербайджан для освобождения от оккупации города Шуша, о борьбе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, о том, как разрушенный город был восстановлен. Мы ждем от каждого из вас поддержки в этом", - сказал Таха Айхан.

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