Гордимся тем, что Шуша является молодежной столицей ОИС

Мы гордимся тем, что Шуша является молодежной столицей ОИС.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан на конференции "Шуша - Молодежная столица ОИС - 2024".

Он отметил, что то, что Шуша является молодежной столицей ОИС, имеет большую значимость.

"Мы будем проводить деятельность, чтобы донести до мира информацию о том, какие усилия приложил Азербайджан для освобождения от оккупации города Шуша, о борьбе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, о том, как разрушенный город был восстановлен. Мы ждем от каждого из вас поддержки в этом", - сказал Таха Айхан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!