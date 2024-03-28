https://news.day.az/politics/1647940.html Ни Пашинян, ни армянская оппозиция не хотят мира в регионе – Руфиз Хафизоглу - ВИДЕО
Ни Пашинян, ни армянская оппозиция не хотят мира в регионе – Руфиз Хафизоглу - ВИДЕО
Ни Пашинян, ни армянская оппозиция не хотят мира в регионе.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом BAKU TV сказал заместитель директора АМИ Trend, руководитель медиа-платформы TurkicWorld (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.
"Несмотря на то, что с окончания 44-дневной войны и подписания Арменией акта о капитуляции прошло более трех лет, Пашинян не предпринял никаких шагов для установления мира", - сказал он.
Р.Хафизоглу отметил, что слова Пашиняна о том, что он хочет мира, не совпадают с его действиями.
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