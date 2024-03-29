https://news.day.az/politics/1648209.html Иран назначил нового посла в Азербайджане
Иран назначил нового посла в Азербайджане
Иран назначил нового посла в Азербайджане, и он скоро прибудет в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на источник в МИД Ирана.
Отмечается, что дипломатическая миссия Сейида Аббаса Мусави, который с 2020 года занимал пост посла Ирана в Баку, завершилась.
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