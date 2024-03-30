Новая Каледония благодарит Азербайджан за поддержку в процессе деколонизации - ФОТО
30 марта в журнале "La Voix du Caillou" в Новой Каледонии была опубликована статья "Внешнее вмешательство в Тихий океан: Франция внимательно следит за ситуацией".
Как сообщает в субботу Day.Az, статья с фотографией портрета Президента Азербайджана Ильхама Алиева была опубликована в качестве главной новости на обложке журнала.
В статье упоминается поддержка Азербайджаном праведной борьбы народа Новой Каледонии в процессе деколонизации.
Подчеркивается, что народ Новой Каледонии поднимает флаг Азербайджана, портрет главы Азербайджанского государства и изображение Железного кулака, чтобы выразить свою благодарность Президенту Азербайджана и азербайджанскому народу.
Особо отмечается выступление Мари-Лин Оут Даре Сакила, заместителя председателя комиссии по вопросам семьи и прав женщин парламента Новой Каледонии, на акции против Франции.
Отметим, что в ходе масштабной акции протеста, состоявшейся 21 марта на центральной площади Новой Каледонии Мари-Лин Оут Даре Сакила распространила видеообращение, чтобы выразить благодарность Азербайджану, а также Бакинской инициативной группе за оказанную поддержку.
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