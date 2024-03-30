Президент Гайаны раскритиковал лицемерие развитых стран по поводу изменения климата

Президент Гайаны Ирфаан Али раскритиковал развитые страны за их лицемерие, когда ведущий BBC поставил под сомнение приверженность страны решению проблемы изменения климата в свете ее амбиций в отношении собственных запасов нефти, сообщает в субботу Day.Az.

"В Гайане есть лес размером с Англию и Шотландию вместе взятые, это лес с 19,5 гигатонны углерода, лес, который мы сохранили. Это лес, которым вы наслаждаетесь, за который вы не платите, в котором вы не видите ценности. У нас самый низкий уровень обезлесения в мире. Даже при нашей масштабной разведке нефти и газа мы все равно достигнем нулевого уровня выбросов", - сказал он.

Президент Ирфаан Али отметил, что за последние 50 лет в мире было утрачено 65 процентов всего биоразнообразия.

"В мире существует лицемерие. Мы сохранили наше биоразнообразие. Вы цените это? Готовы ли вы заплатить за это? Вы разрушили окружающую среду в результате промышленной революции и теперь читаете нам лекции?" - сказал он.

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