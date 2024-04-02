В Германии пройдет III Форум азербайджанских врачей

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился 1 апреля с председателем правления Альянса азербайджанцев в Германии Нураном Абдуллаевым, членом правления Альянса, соучредителем Дома культуры Азербайджана в Германии, руководителем Дома Азербайджана в Кельне Агой Агаевым и председателем Форума азербайджанских врачей в Германии, проживающим в Германии азербайджанским врачом, ведущим специалистом по внутренним болезням и легочным заболеваниям в Helios Klinikum Siegburg, заведующим отделением Эльвином Гусейновым.

Как сообщили Day.Az в комитете, радушно приветствовав гостей, председатель комитета отметил, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева проявляют внимание к азербайджанским общинам, функционирующим в настоящее время за рубежом. Председатель комитета позитивно оценил деятельность Альянса азербайджанцев Германии, а также то, что азербайджанская община в этой стране прилагает особые усилия, чтобы донести до местной общественности правду о своей Родине. Состоялся обмен мнениями по таким важным вопросам, как дальнейшая деятельность Альянса, предстоящая работа в области диаспоры, организационное становление азербайджанской общины в Германии.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к III Форуму азербайджанских врачей Германии, проведение которого запланировано на сентябрь 2024 года, стипендиальная программа "Гейдар Алиев - 100", посвященная 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева. Подчеркивалось, что данная программа была представлена на II Форуме врачей и что на предстоящем форуме также будут выдвинуты подобные программы, направленные на то, чтобы азербайджанская молодежь, приобретя опыт в Германии, смогла применить его по возвращении в Азербайджан. Председатель констатировал, что форум является одним из влиятельных обществ, консолидирующих в последние годы проживающих за рубежом азербайджанских врачей.

Выступая на встрече, наши соотечественники говорили о том, что и впредь будут делать все возможное для повышения активности и организационного становления диаспоры, а также для того, чтобы она достойно представляла страну за рубежом. Они подчеркивали, что форум добился успешных результатов с точки зрения сетевого взаимодействия азербайджанских ученых, врачей, работающих в медицинских учреждениях Германии, и недавно приступивших к трудовой деятельности молодых коллег.

Отмечалось, что недавно учрежденная организация Форума азербайджанских врачей уже прошла регистрацию и приступила к деятельности. Председатель пожелал организации успехов в ее работе.

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