Шахин Мустафаев обсудил динамику развития азербайджано-китайских отношений с послом КНР

3 апреля заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с послом Китайской Народной Республики в Баку Го Минь в связи с окончанием срока ее дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщили в среду Day.Az в Кабмине Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение динамикой развития азербайджано-китайских отношений.

"Подчеркнуто наличие больших перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества во взаимных инвестициях, в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.

Заместитель премьер-министра Ш.Мустафаев поблагодарил посла Китая Го Минь за вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал ей успехов в дальнейшей дипломатической деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!