В Ереване упорно игнорируют антироссийскую направленность мероприятий с участием Запада.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Вызывает сожаление, что в Ереване упорно игнорируют антироссийскую направленность подобных мероприятий, их абсолютную заточенность против интересов большинства стран региона, несоответствия целям достижения мира и стабильности на Южном Кавказе и самое главное, отсутствие примеров того, как те, кто сейчас обещают все и вся Еревану, на деле бы это реализовывали в предыдущие разы. Таких примеров просто нет, но есть примеры обратного, когда обещали не меньше, а даже больше, а не реализовали вообще ничего и привели к абсолютному обрушению экономики, государственности, обострению общественных, социальных проблем", - сказала она.

Что касается планов США и НАТО в регионе, Захарова отметила, что Россия опирается на реальные факты.

Отметим, что 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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