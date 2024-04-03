Пашинян жертвует Арменией

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

В мечтах Эммануэля Макрона нет мирного и стабильного Южного Кавказа. Франция хочет видеть этот регион пространством нескончаемых конфликтов, противостояния и напряженности. И, к сожалению, она не одинока в этом желании, планах и намерениях.

5 апреля в столице Бельгии Брюсселе состоится встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Никол Пашинян вызвал большие надежды у депутатов правящей партии относительно этой встречи, заявив, что она станет исключительным событием космического значения для спасения Армении и ее правительства.

Как пишет армянское издание "Грапарак", члены правящей партии "Гражданский договор" ждут этого, затаив дыхание. "В конечном итоге от этого зависит, куда пойдет Армения".

"Если Запад, помимо "поддерживающих" заявлений, предпримет практические шаги, выделит Армении крупные средства, благодаря которым удастся отделиться от российской экономики, власти Армении не преминут сменить вектор безопасности с России на Запад. Мы говорим о нескольких миллиардах долларов, а не о нескольких миллионах", - отмечает издание.

... В позиции Запада относительно Южного Кавказа наблюдается двойственный подход.

С одной стороны, США, Франция, Евросоюз заявляют, что решение проблем, особенно между Азербайджаном и Арменией, должно быть в рамках международного права. С другой стороны, они сами игнорируют нормы и принципы международного права.

В течение 30 лет, когда 20 процентов территории Азербайджана находились под армянской оккупацией, требования официального Баку, основанные именно на нормах международного права, не только отвергались Арменией, но и игнорировались Западом.

Совершенно далекий от закона и логики, а также политической морали Запад заявлял о своей приверженности урегулированию конфликта путем мирных переговоров, в то время как на деле оказывал полную поддержку агрессору-Армении.

Этот процесс продолжается и сейчас.

Один из основных нюансов, который Запад до сих пор не хочет принимать во внимание, заключается в том, что правящие круги Армении, независимо от того, кто у власти, принципиально придерживаются риторики агрессии, применения силы, реваншизма и территориальных претензий.

Осознание Западом этого нюанса в ближайшей перспективе могло бы считаться достаточным для понимания нынешнего политического ландшафта Южного Кавказа.

Но этого не происходит - хотя Запад сменил прежние тактические ходы на новые, стратегия осталась прежней.

Конференция, которая состоится 5 апреля в Брюсселе, и подписание соглашения, предусматривающего предоставление армянам "гарантий безопасности" в рамках треугольника США-Европейский союз-Армения, официальный Ереван и западные СМИ приравнивают к соглашению об обеспечении безопасности, подписанному двумя годами ранее Францией, Германией и Великобританией с Украиной.

А это, мягко говоря, ложь и очень плохая пропаганда.

Потому что, в отличие от Украины, "во имя безопасности" Армении ни одно западное государство не будет тратить десятки миллиардов долларов, направлять в Армению тысячи военных инструкторов и добровольцев.

США, Франция и Европейский союз обещают Армении политическую, экономическую, финансовую и, самое главное, военно-техническую помощь.

Это иллюзия, что Соединенные Штаты и Европейский союз в каком-то формате подпишут военный пакт с Арменией или создадут военно-политический блок. Хотя этот момент и занимает серьезное место в мечтах армянских политиков, администрации премьер-министра Никола Пашиняна и армянской диаспоры, для Вашингтона и Брюсселя Ереван как геостратегическая единица не имеет особого значения.

Естественно, Запад постоянно использовал армян и теперь определил для Армении место в качестве подходящего инструмента в своих сценариях, связанных с Южным Кавказом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян знает и понимает это. Просто Ереван, капитулировавший во второй Карабахской войне, прибегает ко всем средствам для укрепления своих позиций на мирных переговорах, а также стремится получить определенные возможности влияния на процессы посредством быстрого вооружения своей армии.

Кто внушил Пашиняну абсурдную идею о том, что посредством Франции, Запада остатки армянской армии могут быть быстро вооружены, что якобы впоследствии изменит существующий военный баланс на Южном Кавказе, неизвестно.

На самом же деле Еревану может потребоваться на достижение подобной "мечты" минимум 10 лет.

Наряду с Францией, заявившей о своей полной поддержке Армении и беспрерывно подчеркивавшей, что она отводит особое место армянскому вектору во внешней политике, Соединенные Штаты и Брюссель так же понимают, что большая часть того, что они наобещали Пашиняну, неисполнима.

Их цель - подтолкнуть охваченное мечтами и находящееся практически в экстазе от обещаний Запада руководство Армении к авантюристическим шагам и непродуманным решениям.

Таким образом, США, Франция и ЕС через Армению, которую они используют в качестве инструмента, стремятся переломить ход процессов на Южном Кавказе, нарастить напряженность и обеспечить свои стратегические интересы.

Естественно, что в сценариях, разработанных без учета интересов Армении, будущего ее граждан, перспективы этой страны выглядят нелучшим образом.

Никол Пашинян столкнется с последствиями коварной игры, в которой он участвует.

Но, как мы уже неоднократно говорили, будет уже поздно.

Слишком поздно...