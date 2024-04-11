https://news.day.az/politics/1651341.html Посол Франции в Армении посетил приграничную с Азербайджаном область
Посол Франции в Армении посетил приграничную с Азербайджаном область
Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи посетил приграничную с Азербайджаном область.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в соцсети Х.
"Сегодня я снова посещаю Сюник (Зангезур - ред.)", - написал посол.
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