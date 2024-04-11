Посол Франции в Армении посетил приграничную с Азербайджаном область

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи посетил приграничную с Азербайджаном область.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в соцсети Х.

"Сегодня я снова посещаю Сюник (Зангезур - ред.)", - написал посол.

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