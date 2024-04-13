Казахстан заинтересован в скорейшем заключении мирного договора между Баку и Ереваном

Казахстан не остается равнодушным к теме урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопросы СМИ.

По его словам, Астана заинтересована в скорейшем заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Установление прочного и долгосрочного мира между Баку и Ереваном отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона", - добавил Токаев.

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