Бывший ПОП Марукян опять заговорил

Автор: Байрам Эльшадов

После освобождения от должности бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян принялся налево и направо раздавать интервью армянским СМИ. Все еще надеется, что руководство Армении оценит его "усердствование" и даст ему теплое местечко, после чего он сможет стабильно продолжать свои столь любимые застолья.

В очередной раз опохмелившись Марукян ринулся в бой за место на армянском политическом Олимпе. В видеоинтервью бывший ПОП с пеной расхваливал себя во время пребывания в должности. И заодно облил грязью местных экспертов и аналитиков, которые имели другую точку зрения на происходящие политические процессы вокруг Армении.

Спрашивается, а где ж ты раньше был, господин Марукян? Пока ты раскидывал деньги направо и налево, на вечеринки и полеты в бизнес-классе, упомянутые тобой персонажи были сплошь и рядом "патриоты" Армении? А теперь, когда ты остался у обочины дороги, вдруг резко озаботился местными общественниками? Цинизм, да и только.

Причем бывший ПОП выступает в духе 1937 года, с надеждой на то, что после свержения Никол Воваевича он будет судить и расстреливать за измену делу миацума всех соратников Пашиняна. Которых Марукян ненавидит всеми фибрами своей мелкой души, за то, что не дали ему доходное место.

Опять Марукян представляет себя ПОП-ом Армении, а не МИДа, искусственно возвышая себя в глазах общественности, словно старясь показать им, что он был не просто чиновником, а видным защитником интересов народа, независимым от властей. Но очевидно, что желание набрать политические очки с помощью агрессивных лозунгов, не возымеет эффекта. Подтверждение тому является итоги последних выборов в Армении, где традиционная оппозиция, сделавшая ставку на реваншизм, потерпела крах.

Напомним, решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Эдмон Марукян был освобожден с должности посла по особым поручениям.

29 февраля Марукян сообщил, что подал премьер-министру заявление об освобождении с должности посла по особым поручениям. Свое решение Марукян обосновал разногласиями с властями по фундаментальным внешнеполитическим вопросам.