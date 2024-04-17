Шаги Франции не служат миру

Очевидные антиазербайджанские шаги Франции, которые она предпринимает после Отечественной войны 2020 года, несмотря на то, что именно с согласия Азербайджана Франция была посредником в течение почти 25 лет, известны всем.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в ответе пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ об отзыве посла Франции в Азербайджане.

"Именно во Франции по инициативе представителей правящей партии во французском парламенте были приняты многочисленные необоснованные обвинения, оскорбления и угрозы в адрес нашей страны, постановления и резолюции, ставящие под вопрос территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и подрывающие его, признающие так называемый марионеточный режим.

В течение этого периода нападения на наше посольство и ущерб, причиненный помещениям посольства в результате существующей во Франции атмосферы азербайджанофобии, и, наконец, акты вандализма в отношении бюста азербайджанской поэтессы 19-го века Хуршидбану Натаван, а также неспособность правительства принять меры против таких действий являются частью общей политики и антиазербайджанской кампании Франции.

В то же время обвинения в адрес Азербайджана за односторонние действия совершенно необоснованны, учитывая действия Франции, направленные против председательства Азербайджана на 29-й конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Вместе с тем ясно, что шаги Франции, осуществляющей широкое вооружение Армении, поощряющей милитаризм в регионе, не служат миру.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла Франции, что разговоры на языке угроз и давления не принесут никаких результатов, и в очередной раз заявляет, что предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - добавил А.Гаджизаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!