Суть стратегии Президента Ильхама Алиева: благо народа - высший закон!

Автор: Акпер Гасанов

Давайте, для начала, кое о чем вспомним. В 2022 году, 8 ноября, Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая Леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев приняли участие в мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы. Глава государства тогда произнес очень много важного, пронзительного, душевного.

"Наши военные шли на смерть, шли в бой с лозунгом "Умрем, но не отступим", не было ни одного дезертира. Это - героизм нашего народа, и это показывает, что выросло прекрасное молодое поколение - многие из них никогда не видели Карабах, Зангезур, узнавали об этой священной земле из телепередач, фотографий, разговоров родителей и старших. Но они пришли и с честью выполнили историческую миссию нашего народа", заявил он, и это были слова блестящего полководца, с грустью и гордостью вспоминающего о героизме своих офицеров и солдат.

Тогда же, 8 ноября 2022 года, в освобожденной Шуше Президент Азербайджана заявил: "Карабах - это наша земля, размещенные там российские миротворцы находятся там временно. В заявлении от 10 ноября 2020 года указан срок их пребывания". И вот, в очередной раз весь мир увидел, что слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева никогда не расходятся с его делами. Военнослужащие миротворческого контингента России покидают Карабахский регион Азербайджана и это уже подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Я же напомню о том, что прописано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. "Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", говорится в тексте заявления, подписи под которыми поставили руководители Азербайджана, России и Армении.

Как видим, вывод российского миротворческого контингента начался даже раньше указанного в трехстороннем заявлении срока. И это объяснимо. Дело в том, что Азербайджан, по итогам однодневной контртеррористической операции в Карабахском экономическом регионе, полностью восстановил свою территориальную целостность. Многие этнические армяне, два с лишним десятилетия незаконно проживавшие на нашей территории, покинули Карабах и вернулись в Армению. После этого отпала необходимость в присутствии российских миротворцев в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Я прекрасно помню, как часто и нагло пытались спекулировать на данной теме разного рода отечественные и зарубежные политики и политологи, военные эксперты и журналисты. Они утверждали, что российские миротворцы никогда не покинут Карабахский экономический регион нашей страны. Сегодня у всех у них - день позора. Сама жизнь доказала, что цена их прогнозам и заявлениям - гяпиг в базарный день. А все потому, что они так и не поняли суть стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Она состоит в твердом, последовательном отстаивании национальных интересов нашего государства, нашего народа. Во имя чего, глава нашего государства готов идти на жесткий конфликт с государствами, занимающими не справедливую позицию. Так произошло с Францией, вопреки планам которой Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне и провел блестящую контртеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе. Официальный Париж, по сути, признал свое полное поражение, отозвав посла Анн Буайо из Баку.

Совсем иными являются азербайджано-российские отношения. В Кремле прекрасно понимают, что наша страна является политическим, экономическим и военным лидером Южного Кавказа и выстраивают с Азербайджаном соответствующие, взаимоуважительные, равные отношения. В Баку высоко ценят такой подход и также проводят деликатную, взаимоуважительную политику с Россией. Отстаивая, при этом, свои национальные интересы.

В этой связи напомню о том, что на территории нашей страны долгие годы функционировала Габалинская РЛС. Там служило около 2000 российских военнослужащих. В 1991 году во время операции "Буря в пустыне" она зафиксировала все без исключения 302 пуска американских крылатых ракет с бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок, а также 15 случаев невыхода ракет на траекторию и 30 случаев их поражения иракскими ПВО. Также укажу на то, что 7 июня 2007 года во время саммита "Большой восьмёрки" президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Джорджу Бушу совместно использовать Габалинскую РЛС вместо размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии.

Это я напоминаю для понимания важности данной РЛС для РФ. Тем не менее, 9 декабря 2012 года Россия приостановила эксплуатацию Габалинской РЛС ввиду того, что стороны не пришли к договоренности касательно арендной стоимости. В 2013 году вся аппаратура была демонтирована и вывезена в Россию, российские военнослужащие покинули гарнизон, и объект был передан Азербайджану. Вот так, без громких скандалов, но твердо отстаивая свою позицию, Президент Азербайджана добился принятия решения, полностью отвечающего нашим национальным интересам.

Так произошло и сейчас, когда начался вывод российских миротворцев из освобожденного Карабаха. И это - еще один пример тонкой, грамотной, ювелирной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это та стратегия, которая подняла на невероятно высокий уровень авторитет нашей страны в мусульманском мире, во многих странах Европы, в ГУАМ, где мы членствуем и в ОДКБ и ЕАЭС, где Азербайджана нет.