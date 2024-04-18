Эмманюэль Макрон: обиженка, уничтожающая Францию

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон уничтожает свою страну.

Day.Az представляет публикацию:

Реакция Франции на кризис в отношениях с Азербайджаном не перестает удивлять. Неужели политика действительно большой и сильной - по крайне мере, утверждающей это - страны может зависеть от комплексов и обид одного человека?

В Азербайджане в эти дни находится делегация депутатов из Новой Каледонии, они проведут переговоры в парламенте страны, дадут пресс-конференцию. Если на нежелание Баку плясать под французскую дудку Париж ответил осквернением памятника Натаван и отзывом посла, то чего ждать в ответ на визиты делегаций из заморских территорий Франции?

Обиженный Макрон объявит Азербайджану войну? Закроет посольство? Даст французские ордена главарям карабахских сепаратистов, сидящих в бакинском СИЗО? Что еще родит больная фантазия обиженки в кресле президента Франции?

Обиженка эта, тем временем, продолжает успешно уничтожать все то, что осталось от авторитета Франции и ее международного влияния. Ну что ж, флаг ему в руки.

Автор - HSF

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!