Турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекращает работу

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме прекратит работу.



Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг в Министерстве национальной обороны Турции.



"В координации с Россией и Азербайджаном продолжается процесс прекращения деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра, созданного в соответствии с меморандумом между Турецкой Республикой и Российской Федерацией 30 января 2021 года в городе Агдам с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня в Карабахском регионе", - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

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