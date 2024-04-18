Уход миротворцев стал логическим завершением проводимой Азербайджаном политики

Мы в очередной раз стали свидетелями решимости Азербайджанского государства и политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. В целом, последние годы каждый раз мы видим доказательства того, с какой ювелирной точностью рассчитана политика главы государства.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг Trend политолог Азер Гараев.

A.Гараев отметил, что миротворцы покидают территорию Азербайджана не случайно.

"Следует подчеркнуть, что отношения между Азербайджаном и Россией находятся на достаточно высоком уровне, и уход миротворцев из нашей страны также является показателем двусторонних отношений. После разрешения конфликта Россия поняла, что держать здесь свои войска бессмысленно. Удаление военного компонента из отношений открывает возможности для лучшего сотрудничества.

В результате Второй Карабахской войны и проведенных после нее локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. Все это было составной частью точно рассчитанной Азербайджаном политики", - сказал он.

Политолог упомянул, что при подписании трехстороннего заявления от 10 ноября именно Президент Ильхам Алиев настоял на пункте о временном размещении миротворцев до 2025 года.

"В тот период мы слышали от некоторых пессимистов, что "российские миротворцы останутся здесь, а не уйдут" и т.д. Но сегодня мы в очередной раз стали свидетелями того, что Президент Азербайджана сам знает, что и когда делать. Миротворцы покидают Азербайджан уже сейчас, не дожидаясь 2025 года. Этот процесс происходит полностью в интересах азербайджанского народа. Следовательно, некоторые совершили серьезную ошибку, опережая события", - подчеркнул он.

A.Гараев также добавил, что некоторые круги демонстрируют двойные стандарты и в этом вопросе.

"Вместо того, чтобы приветствовать разрешение конфликта и уход миротворцев с территории Азербайджана, ряд западных кругов трактуют вопрос в негативном ключе. Конечно, это тоже неудивительно, ведь в отсутствии мира на Южном Кавказе заинтересованы некоторые силы, и они по-разному хотят достичь своих целей. Их неспособность оказать давление на Азербайджан вызывает у них определенное раздражение. Эти силы не заинтересованы в обеспечении прочного мира в регионе и преследуют свои геополитические цели.

А наше государство, всегда руководствуясь интересами азербайджанского народа, проводит независимую политику и не служит чьим-то геополитическим целям. Уход миротворцев с территории Азербайджана также стал логическим завершением проводимой Азербайджаном политики, открытых вопросов больше не осталось", - заключил он.

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