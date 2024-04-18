Госдеп уполномочен налажать: старая коллекция американских глупостей

Автор: Акпер Гасанов

Первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель в ходе брифинга ответил на вопрос о выводе российских миротворцев из Карабахского экономического региона Азербайджана. Само по себе это предложение звучит, мягко говоря, забавно. Потому, что МИД Азербайджана как-то не комментирует оказание или неоказание со стороны США военной и финансовой помощи Украине. Это не наш вопрос, это дело США и Украины. Точно так же и вопрос вывода российских миротворцев из Карабахского экономического региона Азербайджана является темой обсуждений между Баку и Москвой.

Очевидная, казалось бы, истина. Но Госдеп США не изменяет привычки совать свой нос в чужие дела. "Мы не видели ничего, указывающего, что российские военные вкладывали в более мирный и стабильный регион Южного Кавказа, и события в Карабахе этой осенью показательны в этом плане. Это еще один пример того, что Россия не является надежным союзником или партнером", - заявил представитель Госдепа. Еще одна нелепица из его уст.

А что есть указывающего на то, что США вкладывали нечто более в мир и стабильность региона Южного Кавказа?! На протяжении всех почти тридцати лет, что 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией, США палец о палец не ударили для торжества справедливости и международного права. США, будучи страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, никак не отреагировали на то, что Армения игнорировала 4 резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН. Никаких санкций против Армении введено не было. Наоборот, США выделяли ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам. Причем, официальную.

Напомню также, что против Азербайджана была применена дискриминационная 907-ая поправка. Она вступила в силу в 1992 году, когда Армения оккупировала Шушу, а армянские боевики устроили Геноцид в Ходжалы. Плюс, США всегда настаивали на том, чтобы Азербайджан, реализовывая крупные региональные проекты, прокладывал бы их через Армению. Также США требовали, чтобы Азербайджан предоставил карабахским сепаратистам какой- то "статус". Если это и есть "вклад США в более мирный и стабильный регион Южного Кавказа", то идет Госдеп с ним в направлении, точный адрес которого указывать мне не позволяет хорошее воспитание.

Хорошее у меня, впрочем, не только воспитание, но и память. Я прекрасно помню, что США неоднократно призывали Россию вывести свой миротворческий контингент из Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, приветствовали вывод сил ОДКБ из Казахстана в январе 2022 года. Фактически США должны были приветствовать окончание конфликта, установление мира и вывод российской миротворческой миссии из Карабахского экономического региона нашей страны и поздравить Азербайджан. Но, как видим, этого не произошло.

В любом случае, вывод российских миротворцев является не ослабляющим, а усиливающим фактором в отношениях между Азербайджаном и Россией. И уж точно не США решать, какими они являются сейчас и будут в дальнейшем. Другое дело, что у США есть свои планы на наш регион и потому, что Соединенные Штаты всегда придерживались и придерживаются пресловутых "двойных стандартов". Как и закулисной игры.

Достаточно вспомнить секретную встречу США-Россия-ЕС по Карабаху в Стамбуле 17 сентября прошлого года, за несколько дней до антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Это был первый контакт Москвы и Запада с момента начала полномасштабной российско-украинской войны в Украине. И данная встреча показала, что США и Запад в целом готовы пойти на сделку даже с Россией, своим главным соперником, чтобы не дать Азербайджану полностью восстановить свой суверенитет.

Что в итоге оказалось? Что и эти планы США рухнули. И именно поэтому мы увидели попытки оказания давления на официальный Баку с использованием лживых нарративов. Все это продолжается и ныне, что доказывает и состоявшаяся 5 апреля в Брюсселе встреча в формате Армения - ЕС - США. По ее итогам стало ясно, что Соединенные Штаты предоставят Еревану экспертную поддержку для проведения Обзора стратегической обороны и разработки новой военной доктрины Армении. Все это, ясное дело, направлено против Азербайджана.

Но тем и ценны историческая победа Азербайджана в 44-дневной войне, а также однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе и нынешний вывод российских миротворческих войск из этого региона нашей страны, что все это достигнуто не благодаря, а вопреки планам США и не только их. Как известно, именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев настоял на включении в трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года пункта о временном размещении российских миротворцев до 2025 года. Как видим, их вывод завершился даже до указанного срока. И это является еще одним подтверждением политической воли и дальновидности Президента Азербайджана. А что там заявляет Госдеп США, так это ни на что уже не влияет. Лишь доказывает, что Соединенные Штаты совершенно не понимают сути нашего региона, расклада сил в нем. Но это те грабли, по которым им бегать, набивая себе и своим сателлитам все новые шишки на лбу.